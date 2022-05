Juan Marín asegura que "Andalucía necesita a Ciudadanos en el Gobierno para que pueda seguir avanzando"

CÁDIZ, 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Cs a la presidencia del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha asegurado este sábado en Cádiz que "Andalucía necesita cuatro años más de Ciudadanos en el Gobierno para que realmente pueda seguir avanzando, creciendo y siendo el motor económico de este país en materia de empleo, en materia de crecimiento económico pero, sobre todo, de protección de los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la capital gaditana para presentar la candidatura de la formación naranja por la provincia de Cádiz, que estará encabezada por Rocío Ruiz, y en una convocatoria en la que también ha estado presente el eurodiputado Jordi Cañas, Marín ha defendido que en Ciudadanos tienen "que sacar mucho pecho y decir que se ha hecho muy bien porque realmente Ciudadanos ha hecho un magnífico trabajo en la Junta de Andalucía y en todas las instituciones".

En este sentido, el dirigente sanluqueño ha echado la vista atrás y ha rememorado que "el 15 de enero de 2019 algunos, el PSOE, Podemos y todo ese conglomerado de fuerzas políticas que hoy no sabe ni siquiera con qué nombre se presentan las elecciones, decían que íbamos a acabar con el Estado de Bienestar", para añadir que "si hay una muestra evidente de que no lo hemos hecho, precisamente, es la candidata número uno por Cádiz a la Junta de Andalucía, que es Rocío".

"Ella y todo su equipo, en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, han dado un verdadero ejemplo de cómo hay que gestionar las políticas sociales en este país", ha manifestado.

Sobre ello, ha incidido ejemplificando en que se ha hecho "no solamente reduciendo las listas de dependencia, sino sobre todo abordando problemas que nunca se habían hecho en esta Comunidad Autónoma, atendiendo a todos y cada uno de los colectivos que hoy necesitan protección y, mucho más, después de una pandemia, y eso afortunadamente yo, como compañero, tengo el orgullo de poder decirlo, de ella y de todos sus equipos en las ocho provincias de Andalucía

"Nuestra Comunidad Autónoma lidera el crecimiento económico, llevamos tres años creciendo nuestro PIB por encima de la media nacional, o lo que es lo mismo, por primera vez convergiendo en más de un punto y medio el PIB andaluz con el PIB nacional; hoy, el 30% del empleo que se genera en este país es en Andalucía; hoy, 8 de cada 10 jóvenes que encuentran empleo en España son andaluces; hoy Andalucía lidera el número de autónomos, de empresarios y de Pymes de este país", ha detallado Marín, que se ha vanagloriado de que Andalucía ha "adelantado" aotras comunidades "históricas" como "Cataluña porque se han hecho muy bien las cosas y tenemos que decirlo con orgullo desde Ciudadanos".

Además, ha destacado que Ciudadanos "no ha gestionado sólo para los que nos votaron como algunos pretenden, porque aquí no hay andaluces buenos y andaluces malos, los andaluces de Cádiz no tienen por qué ser peores que los andaluces de Sevilla, de Málaga o de Almería porque a mí me voten o no". "Nosotros hemos gobernado para ocho millones y medio de andaluces, porque si Rocío, yo y mis compañeros en el Gobierno andaluz hubiéramos gobernado solamente para los que nos votaron, hubiéramos gobernado para 700.000 y hubiéramos dejado a casi 7.800.000 personas sin atenderlas, y eso no lo hemos hecho, y eso es lo que quieren hacer otras fuerzas políticas", ha apuntado.

En este punto, Marín ha atacado a Vox, asegurando que "quiere hacer andaluces de primera y andaluces de segunda, igual que quiere acabar con el derecho que nos hemos ganado todos los andaluces durante 40 años de democracia, que es poder decidir sobre nuestras políticas en materia social, en materia económica, en materia educativa, materia de infraestructura y materia de empleo", al tiempo que ha criticado que "no se puede mentir siempre" y "en este caso están mintiendo, porque que me diga a mí una señora que es jurista, y que no solamente es jurista, sino que es Abogada del Estado, cómo piensa reformar la Constitución Española para acabar con el Estado de la Autonomías, pues no puede hacerlo".

Asimismo, el actual vicepresidente andaluz se ha preguntado que cuándo a los docentes andaluces, 126.000 profesores que hay en nuestra Comunidad Autónoma, "se les había equipado salarialmente con el resto de los docentes de este país". "Nunca, ¿y cuándo los sanitarios de nuestra Comunidad Autónoma, 76.000 enfermeros y médicos, han accedido también a una equiparación salarial con el resto de los sanitarios públicos de este país? ¿Nosotros nos íbamos a cargar el Estado del Bienestar?", ha rememorado.

Por todo ello, Juan Marín se ha mostrado convencido "de que el próximo día 19 de junio a algunos se les va a quedar la cara de cuadros cuando vea el resultado y la respuesta de los andaluces en las urnas, siempre le hemos dado la vuelta a los sondeos, y esta vez lo vamos a hacer una vez más, pero lo vamos a hacer porque Andalucía lo necesita".

Por otra parte, cuestionado sobre la polémica del empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, Juan Marín ha deseado que "no se le quite" porque quiere "debatir" con ella y que le "explique lo que le está diciendo a los andaluces".

"Que no hablemos de si el señor Moreno va a ser su vicepresidente o ella va a ser su vicepresidenta, quiero hablar de Andalucía: qué van a hacer con la fiscalidad, qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con los autónomos, qué van a hacer con los colectivos Lgtbi, qué van a hacer con todos los problemas que tiene esta tierra en materia del sector agroalimentario cuando han votado en contra la enmienda la totalidad de la Ley de Economía circular que es lo que están pidiendo los agricultores y los ganaderos andaluces", ha asegurado.