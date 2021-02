Juan Peña, confiado en que Isabel Pantoja y Kiko Rivera se reconciliarán tarde o temprano

MADRID, 8 (CHANCE)

Pese al complicado momento que está viviendo el mundo de la cultura por la pandemia del Coronavirus, Juan Peña es uno de esos valientes que, con todo en contra, ha decicido no sólo reabrir el mítico tablao flamenco "Torres Bermejas" sino también publicar su nuevo y esperado disco, que verá la luz en tan sólo unos días. De estos y otros temas, como el enfrentamiento que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera, nos habla en una entrevista en la que demuestra, una vez más, su cercanía y su amabilidad.

- CHANCE: Disco nuevo, cuéntanos.

El vídeo del día Fiscalía afirma que Cifuentes

“no se manchó las manos” en el ‘caso Máster’

- JUAN: Nada, sale el disco nuevo el día 12 de febrero y contento, es la primera vez que grabamos un CD con más DVD totalmente en directo, surgió a raíz de uno de mis conciertos de este pasado verano en Jerez, ha quedado muy bonito con canciones inéditas, muchas canciones de Julio Iglesias, de Rocío Jurado, de Raphael, ha quedado muy chulo.

- CH: Tus amigos en las redes te van apoyando, me imagino que recibiendo apoyo de todo el mundo y muy feliz.

- JUAN: Me siento muy afortunado de tener tanta gente que me quiere, sobre todo los amigos y nada, deseando que todo el mundo lo escuche, lo he recibido, queda muy bonito, Juan Peña auténtico 100% en un concierto de casi dos horas, hemos quedado bien.

- CH: Qué difícil en estos momentos el arte, la cultura, la hostelería.

- JUAN: Hay que seguir luchando, no nos podemos quedar parados, son momentos muy duros para la música y para todas las profesiones, no podemos estar parados, hay que seguir poniendo todo de nuestra parte para cuando Dios quiera que acabe esta pandemia o se encuentre algún remedio podamos seguir tirando y viviendo como hace un año.

- CH: ¿Qué te dice tu mujer y tu hijo?

- JUAN: Están todos muy contentos, han visto que es un esfuerzo muy grande en los tiempos en los que estamos sacar un disco hay que echarle valor, yo se lo he echado y están todos deseando ver la repercusión, espero que al público le guste, se venda y ahora a empezar a hacer promoción en los medios y a tirar para adelante. No queda otra.

- CH: Eres un padrazo, entregado, no es fácil compaginar este trabajo.

- JUAN: La familia es la familia, lo primero junto a los amigos, hay que sacar tiempo, el día tiene 24 horas y por lo menos que pueda ir a recoger a mi hijo al cole y jugar con él por la tarde, pasarlo bien.

- CH: Es muy importante. Estás enterado del momento que está viviendo Isabel Pantoja. ¿Qué te parece?

- JUAN: Al final, aunque no veas la tele las redes sociales y las páginas web te enteras. Yo espero que todo se arregle, al fin y al cabo, la familia para mí es algo primordial y muy importante en la vida, una madre como un hijo y un hijo como una madre, supongo que lo solucionaran y lo arreglarán.

- CH: Es difícil posicionarse.

- JUAN: Nada, yo no conozco mucho, Isabel Pantoja es una gran artista, pero no entro en detalles de hablar de nadie.

- CH: ¿La conoces?

- JUAN: He ido en alguna ocasión a su casa porque me han invitado a comer, a su cumpleaños, pero nada más.

- CH: Es que no sé si una vez se nombró a un familiar tuyo que había sido expulsado de cantora.

- JUAN: No, que yo sepa no. Expulsado no ha habido nadie.

- CH: Trabajaba allí.

- JUAN: Bueno, mi familia es muy amplia, tengo un familiar mío que se dedica al tema de la hostelería y demás pero todo bien. No sé más.

- CH: Te deseamos mucha suerte.

- JUAN: Gracias a vosotros.