Juan Peña desvela si, como se ha rumoreado, cantará en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 5 (CHANCE)

Queda un mes -exactamente 33 días- para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Mientras la marquesa de Griñón ha ingresado ya en la clínica Buchinger de Marbella acompañada por su madre, Isabel Preysler, para ponerse al punto, hacer una dieta détox y relajarse antes de su gran día, siguen revelándose detalles sobre la que promete convertirse en el 'sí quiero' del año.

En las últimas semanas se ha especulado con que uno de los hermanos de la novia, Enrique Iglesias, podría cantar en el enlace y regalar así a la marquesa y a sus invitados una actuación tan especial como exclusiva. Pero la neumonía que obligó al artista a suspender su último concierto provocó que diferentes medios de comunicación hayan puesto en el aire la asistencia del hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias a la boda de Tamara y hayan dado el nombre del cantante que le sustituiría poniendo música al evento. Y no es otro que Juan Peña.

Una información que el jerezano ha desmentido ante los micrófonos de Europa Press, reconociendo que "no tenía ni idea" de que su nombre había salido en las quinielas y asegurando en que "nada" hay de cierto en que va a cantar en lugar de Enrique Iglesias: "No, que va, que va. Bonita comparación entre Enrique y yo, no, nada que yo sepa, nada, de verdad".

Sin embargo, no oculta que le encantaría ser la 'voz' de la boda de Tamara porque, como afirma con una sonrisa, "es una familia a la que le tengo mucho cariño". "Yo confirmado no estoy, pero les cantaría 'Viva el amor, 'La salve', algo de nuestras canciones, de rumbita, flamenquito, algo divertido" ha revelado.

"La familia Preysler es una familia a la que tengo mucho cariño, mucho aprecio, así que lo que necesiten de mí ya saben. Si quieren que vaya a cantar y tengo la fecha libre..." ha añadido, asegurando que son tan "maravillosos" y tan "buena gente" que estaría feliz de amenizar la boda de la marquesa: "Yo conozco a Isabel y a Tamara* son encantadoras, educadas, simpáticas. A Íñigo no tengo el gusto de conocerle, pero seguro que será también es un tío fabuloso, encantador".