Juan Peña, recuperado del Covid, recibe el alta tras varios días ingresado en un hospital madrileño

MADRID, 20 (CHANCE)

Juan Peña desataba las alarmas hace unos días al compartir una fotografía en la cama de un hospital en sus redes sociales y contar la pesadilla que estaba viviendo tras contagiarse de Coronavirus. Confesando que lo que había sentido se parecía mucho a "un tractor gigante que pasa por encima de tus pulmones varias veces intentando aplastarte", el artista lanzaba un desgarrador mensaje para concienciar a la población de lo necesaria que es la vacuna contra el Covid y confesaba que, tras varios días ingresado en un hospital madrileño, la pesadilla estaba a punto de terminar y pronto podría continuar con su recuperación en casa rodeado de su familia.

Ese día ha llegado y este lunes Juan anunciaba en la mañana de este lunes a través de Instagram que después de casi dos semanas "con este virus donde he vivido los peores momentos de mi vida", por fin recibía el alta, "la mayor satisfacción que podía sentir". Agradeciendo el apoyo y los mensajes de cariño en estos complicados momentos, el cantante ha revelado que "estoy deseando ponerme fuerte que quiero volver a trabajar y seguir luchando".

Poco antes de las 14.00 horas Juan ha abandonado el hospital madrileño en el que ha estado ingresado las últimas dos semanas acompañado por su pareja, Sonia González. Visiblemente más delgado pero con el mismo ánimo de siempre, el jerezado nos ha contado cómo se encuentra y cómo ha sido la feroz batalla contra el Covid que afortunadamente ha superado.

- CHANCE: Nos alegramos de que hayas podido salir de todo esto. ¿Cómo ha sido?

- JUAN: Gracias. La verdad que ha sido un infierno. Han sido casi dos semanas muy malas, muy malas porque a la vacuna no le dio tiempo a hacer efecto y se me complicó con un tema pulmonar. Gracias a la sanidad y a los médicos del Ramón y Cajal por cómo me han atendido y cuidado y ahora a estar en casa recuperándome.

- CH: ¿Todavía con neumonía?

- JUAN: Sí, ya tengo muy poquita y ya lo que tengo es que recuperarme porque estoy deseando primero estar con la familia y luego volver a trabajar que necesito volver

- CH: ¿Podemos decir que todo se ha quedado en un susto?

- JUAN: Sí. Ha sido un susto terrible, yo no sabía que esto podía ser tan malo. Es lo peor que he vivido en mi vida. No poder respirar, levantarte de la cama para ir al baño* ha sido algo infernal y dando gracias a Dios y a los médicos porque me han curado y ya espero dejar esta pesadilla atrás y ponerme fuerte.

- CH: Estás más delgado

- JUAN: Sí, y mira que me han tratado bien pero he perdido en dos semanas como 10 kilos, pero da igual porque ahora en casa me cuida bien Sonia y comeré

- CH: Deseando ver el pequeño

- JUAN: Venia siempre aquí Sonia con el niño a preguntar y traerme algo de comida. Estoy deseando llegar a casa y responder a mucha gente, a personas que no conozco de muchos lados* No doy crédito. Cuando uno está enfermo sentir ese cariño que te procesan es algo para lo que no tengo palabras.

- CH: ¿Cuándo dejes esta pesadilla atrás que va a ser lo primero que hagas?

- JUAN: Irme a comer en condiciones. Les prometí a Tristán y a Sonia que fueron sus cumpleaños celebrarles su cumpleaños con los amiguitos y le he prometido como él es tan loco de los piratas y de los romanos que le voy a llevar a Roma y como ya empezamos la gira en Latinoamérica en cuanto tengamos algunos días llevármelo conmigo a República Dominicana que tengo conciertos y a estar sobre todo con la familia, con Sonia, con el niño, llamar a mis padres que están en Jerez muy preocupados y sobre todo ponerme fuerte.

- CH: ¿Temiste por tu vida en algún momento?

- JUAN: Yo lo he pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal, muy mal.

- CH: ¿Has temido que alguien de tu familia pudiera haberlo tenido?

- JUAN: Me asusté porque se lo pegue a Tristán, a Sonia no porque tenía las dos dosis y no lo pilló pero Tristán si y fue el mismo día que me contagie que estuve jugando con él a las espadas. Me quería morir yo del miedo, pero lo ha pasado asintomático y por eso recomiendo a todo el mundo, y que cada cual haga lo que quiera, pero yo creo muchísimo en la sanidad y la medicina que gracias a ella se salvan vidas, entonces yo creo en las personas que están preparadas que llevan en el laboratorio muchas horas para sacar fármacos y creo que lo que quieren los médicos es que nos curemos y nos pongamos bien, no creo que nadie quiera hacernos daño.