Juan del Val cuenta qué sintió cuando vio por primera vez a Nuria Roca

MADRID, 12 (CHANCE)

Aunque está muy acostumbrado al plató de 'El Hormiguero' en su faceta como tertuliano, en esta ocasión Juan del Val ha acompañado a Pablo Motos en el programa como invitado tras la publicación de su novela 'Delparaíso'. Siempre muy polémico por sus declaraciones abiertas sobre la sexualidad, Juan reconoce: "Soy escritor y guionista, tengo bastante imaginación pero el sexo me interesa. Sé de lo que investigo y de lo que me gusta, más que el sexo me interesa mucho el deseo, estar vivo es desear, mucho más que respirar. Si tu no deseas estás muerto" comienza reconociendo el escritor.Si bien su relación 'abierta' con Nuria Roca muchas veces ha ocupado muchos de los titulares de nuestro país, Juan explica cuál es su forma de entender el amor para lograr ser feliz durante más de 22 años con la que es su mujer: "Yo detesto el amor entendido como propiedad y como exclusividad".Reconociendo que no siempre tuvo una infancia fácil, Juan del Val también ha aprovechado la ocasión para hablar de la impresionante labor que realiza su madre desde hace más de 40 años con personas en exclusión social. "En pisos de acogida daba una oportunidad a gente que no la tenía, es un rasgo de generosidad que siempre nos ha inculcado a los tres hermanos.Ella no sabe exactamente a cuanta gente habrá ayudado, mi madre es un ser humano excepcional con una fuerza, una vitalidad y una gran generosidad". Sobre cómo han entendido él y sus hermanos la labor que su madre hace con los presos, Juan comenta: "Nosotros somos tres hermanos y con mucha naturalidad, que desde fuera parece algo excepcional, de repente en mi casa llegaba gente que estaba de permiso de la carcel. Era algo normal. En mi vida tengo tendencia a la marginalidad o a lo distinto. Me interesa lo salvaje".Conocedor de los problemas de la infancia que ha vivido Juan, Pablo Motos habla sobre la faceta más rebelde del colaborador que llegó a ser expulsado de hasta dos institutos por participar en peleas. "Fui un adolescente que en un tramo de mi vida lo pasé mal. Durarnte algunos años de mi vida he vivido con una bola en el estómago que no se iba, una epecie de dolor sin ninguna justificación, pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí. Es preocupante cuando sufres sin motivo, cuando sufres con motivo es sano mentalmente" explica el escritor.Feliz al lado de Nuria Roca con la que tiene tres hijos, Juan habló del momento en el que la vio por primera vez en televisión. "Cuando veo a Nuria Roca en 'Waku Waku' no sé cómo se llama pero digo, qué tía más guapa, qué clase. Llamé a Juan Carlos de la Iglesia que era el director de la revista 'Man' en la que yo trabajaba en ese momento y le dije que tenía que entrevistar a una chica de un programa de animales" explica.