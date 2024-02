Juan del Val da la última hora sobre Juan Ortega y confirma sus planes de futuro más inmediatos

MADRID, 27 (CHANCE)

A punto de cumplirse 3 meses de su decisión de suspender 'in extremis' su boda con Carmen Otte apenas dos horas antes de darse el 'sí quiero' en Jerez de la Frontera, Juan Ortega retoma poco a poco la normalidad. Tras romper su silencio en el programa de Carlos Herrera en la COPE y asegurar que no se trató de "un arrebato" sino de algo muy "meditado" el torero reaparecía en Valdemorillo el pasado 11 de febrero, en el que ha sido el primer compromiso taurino de una temporada especialmente ilusionado en la que está completamente volcado.

Pero no es lo único que ocupa su mente en estos momentos, ya que como ha publicado 'El Español', sus planes de futuro más inmediatos pasan por buscar una casa en la que comenzar una nueva vida tras su ruptura con la que fue su pareja durante casi una década.

Tras su 'espantá' del altar, Juan Ortega se instaló en la casa de sus padres en Sevilla -ya que residía en un piso de alquiler con Carmen Otte que ambos abandonaron tras la cancelación de su boda- y ahora, una vez recuperada cierta "tranquilidad", habría expresado a su entorno su deseo de comprarse algo para él solo a modo de inversión en la capital andaluza, e instalar allí su residencia habitual.

Unos planes de futuro en los que no entra el amor ni el deseo de volver a enamorarse, porque como apunta el periódico su intención pasa por hacer una vida "en solitario". Aunque su relación con su exprometida es "cordial", su contacto no es tan fluido como al principio y una posible reconciliación no es algo que entre en la cabeza de ninguno de los dos, centrados en sus respectivas carreras.

Una información sobre la que se ha pronunciado su gran amigo Juan del Val, reconociendo que aunque "hoy mismo he hablado con él, no sé nada de esto", en referencia a su intención de comprarse una nueva casa para comenzar de cero tras su ruptura con Carmen Otte.

"No tengo ni idea. De verdad, eh. Pero me parecería completamente normal, ¿no? Entiendo que hay que evolucionar, y tener una casa es una cosa que nos apetece a todos, claro" ha añadido.

Sobre como está Juan, el periodista y escritor desvela que está "muy bien y centrado en que comienza la temporada". "Ya comenzó en Valdemorillo. Todo un éxito y va a haber muchos, estoy seguro, durante este año. Bueno, tiene todas, tiene Olivenza, luego Valencia, luego Sevilla, luego Madrid. Bueno, como todas las temporadas, él siempre ha toreado en plazas importantes y este año yo creo que va a estar muy bien, estoy casi seguro" ha apuntado, convencido de que esta será la temporada de su consolidación definitivo como uno de los toreros más punteros del escalafón.

Y es que como reconoce, "está completamente metido en su profesión" y no piensa en nada más en estos momentos en los que, como asegura, "está más tranquilo porque todo pasa. El tiempo lo cura todo".

Aunque su relación con Ortega es muy estrecha, Juan desvela que con Carmen Otte "no tanto"; aunque, como asegura, "por supuesto que le deseo lo mejor".