Juan del Val desvela cómo se encuentra Genoveva Casanova y cómo es trabajar con ella en 'El Desafío'

MADRID, 6 (CHANCE)

Después de cuatro meses 'desaparecida' tras el escándalo que supusieron sus imágenes paseando por Madrid con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova ha dado un paso al frente y ha vuelto a la vida pública con su fichaje bomba por la quinta edición de 'El Desafío'. Es un decir, ya que la mexicana ha hecho lo imposible por esquivar a las cámaras -llegando al rodaje del programa oculta bajo una manta o escondida en el maletero de un coche- y por el momento ha conseguido su objetivo y tan solo 'Lecturas' ha conseguido pillarla en su nueva vida.

Y es que como desvela este miércoles la revista, la socialité ha dejado la señorial vivienda en el que residía a pocos metros de El Retiro y se ha instalado en un modesto piso en un barrio a las afueras de la capital, cercano al lugar donde está grabando el talent de Antena 3. Al parecer, tan solo saldría de casa lo imprescindible, y lo haría oculta bajo una gorra y una mascarilla para no ser reconocida por sus nuevos vecinos y continuar con el perfil más que discreto 'invisible' que ha tenido desde que salió a la luz su amistad con el ahora Rey de Dinamarca.

Sin embargo, en el plató de 'El Desafío' se comporta con total normalidad como nos ha contado Juan del Val, jurado del programa, que conoce muy bien a Genoveva porque es muy amiga de su mujer, Nuria Roca. "El casting es fantástico y claro, Genoveva y Victoria Federica son personajes y lo importante de este formato es ver a estas personas en un contexto distinto al que estamos acostumbrados y va a ser muy interesante" apunta, asegurando que el trato tanto con la mexicana como con la sobrina de Felipe VI es "maravilloso, fantástico. Se lo están trabajando muchísimo, y da gusto con ellas la verdad".

"Victoria es una concursante más como lo son los otros siete. La llamamos Victoria y ya está, y pues haciendo las pruebas y dándolo todo por supuesto. Y a Genoveva la veo estupenda. Está fenomenal, está guapísima y está haciendo las pruebas muy bien" ha revelado.

Sobre si Genoveva dará la cará ante las cámaras próximamente, Juan reconoce que "no tengo ni idea". "Si me preguntas sobre 'El Desafío' te digo que todo va fantástico, pero no tengo absolutamente ni idea, una vez que ya se sale del plató, la vida de cada uno" ha añadido desmarcándose de la actitud de la socialité una vez termina el rodaje.

Además, el periodista ha querido salir al paso de que Victoria habría impuesto la condición de no llevar ropa ajustada para hacer ciertas pruebas. Algo sobre lo que Juan opina que "me parece una invención absoluta".