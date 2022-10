Juan del Val desvela cómo ha visto a Tamara Falcó estos últimos días

MADRID, 2 (CHANCE)

Tamara Falcó ha sido la protagonista de la semana, sus movimientos han sido analizados desde el pasado fin de semana y lo cierto es que ha habido dos momentos que no se nos olvidarán: su aparición el martes en un evento y sus declaraciones en 'El Hormiguero' detallando cómo se habían producido los hechos.

Este sábado, Europa Press hablaba en exclusiva con Juan Del Val, compañero de la Marquesa de Griñón, que ha estado con ella esta semana y nos desmentía que haya tensiones con ella: "tenemos conceptos distintos de la vida, pero es bonito tener conceptos distintos de la vida, del pensamiento. Tamara y yo no pensamos igual en casi nada pero eso no quiere decir que seamos compañeros, que me encante, que le desee lo mejor, pero tenemos visiones del mundo distintos".

El escritor nos confiesa que le guarda un gran respeto a su compañera a pesar de tener creencias muy distintas: "yo a ella le respeto profundamente sus creencias, que evidentemente no son las mías. Hasta ahí, fin, nada más. Lo demás es amistad, compañerismo y le deseo lo mejor, claro".

También le preguntábamos por cómo le había visto esta semana en 'El Hormiguero' y Juan nos confirmaba que Tamara Falcó se encontraba bien: "Tamara, yo la he visto estos días enormemente entera, la he visto muy bien" y añadía: "desde ese punto de vista me alegro un montón por ella pero yo con Tamara lo único que tengo es cariño, somos compañeros y fin".

En cuanto a la red que puede haber detrás de la filtración de vídeos íntimos de Íñigo Onieva, Juan espera que las autoridades pertinentes actúen: "todo lo que son delitos son delitos, eso evidentemente es un delito. Creo que en la vida de las personas no hay que entrar, en ningún caso. Sobre todo, con estos verbos inquisitoriales de 'te pillo', 'te he cogido' me parece muy peligroso. Si me dices que comercian con vídeos íntimos, espero que eso entren las autoridades que son las que tienen que entrar en eso".

Juan ha coincidido en varias ocasiones con el joven y su actitud ha sido positiva, de hecho, nos confiesa que no tiene nada en contra de él, pero asegura que la persona que es su compañera de trabajo es Tamara: "yo a Íñigo le he saludado un par de veces, no tengo nada en contra de Íñigo, pero Tamara es mi compañera y deseo lo mejor a Tamara" y añadía: "yo no juzgo a nadie, en absoluto, mi compañera está mala, estoy con Tamara, pero jamás juzgaré ni a Íñigo ni a nadie, absolutamente".

Aunque le gusta pasar tiempo separado de Nuria Roca, Juan nos desvela que su truco para un matrimonio feliz es reírse mucho: "¿te imaginas? Qué aburrimiento todo el día juntos. En general, hacer 24 años viviendo junto, 22 de matrimonio, creo que tiene que ver con que reímos mucho y relativizamos bastante todo. Nos encanta estar juntos y ya está".