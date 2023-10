Juan del Val y Nuria Roca: enamorados y felices en el cumpleaños del escritor

MADRID, 7 (CHANCE)

El pasado jueves, Juan del Val cumplía 53 años por todo lo alto... y decimos por 'todo lo alto' porque el colaborador de televisión está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida tras haber publicado su última novela 'Bocabesada'. Muy feliz, aparecía en 'El Hormiguero' ese mismo día y confesaba no haber recibido todavía ningún regalo de su mujer, ¿seguirá igual?

"Quién me iba a decir a mí que 25 años después seguiríamos tomando café" confesaba Nuria en su felicitación por Instagram al que se ha convertido en el amor de su vida y padre de sus hijos. "Felicidades por cumplir, por estar juntos y por casarnos (ya te dije que no era buena idea hacerlo al día siguiente de tu cumpleaños, o se celebra una cosa o la otra jajjaja)" terminaba bromeando la presentadora.

El mismo día de su cumpleaños, las cámaras de Europa Press felicitaban tras el programa a Juan y le preguntábamos por el deseo que ha pedido para este año: "Que todo siga igual porque va todo tan bien que para qué pedir más. Con eso me conformo... soy un privilegiado".

Por su parte, Nuria le dedicaba unas bonitas palabras a su marido, asegurando que "seguiría tomando café con él 25 años más. Así que esperemos llegar y celebrar", reflejando así todo el amor que siente por el escritor.

Eso sí, todavía no sabemos si Nuria le habrá dado ya su regalo, ya que lo único que confesó en 'El Hormiguero' es que cuando llegasen a casa tendría su sorpresa... Así nos lo desvelaba Juan: "me lo dará ahora. Ahora vamos. Salimos de trabajar ahora desde por la mañana o sea que no nos hemos podido ver, ahora tocará algo".