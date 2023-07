Juan del Val y Nuria Roca salían de 'El Rincón' asegurando que los novios estaban "felices"

MADRID, 9 (CHANCE)

Juan del Val y Nuria Roca es una de las parejas más queridas de nuestro panorama mediático y su presencia en muchos eventos es una auténtica explosión de amor. Aunque este sábado no eran los protagonistas del día, el matrimonio no se quiso perder la boda de su compañera Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Los dos conectaban con Sonsoles Ónega en directo mientras llegaban a 'El Rincón' y aseguraban que estaban muy felices por la unión de los dos tortolitos, pero poco más podían contar a toda la audiencia de 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, horas más tarde, tras la gran fiesta, los micrófonos de Europa Press pudieron hablar con ellos largo y tendido.

Juan del Val nos confesaba: "¡qué boda de gente más guapa!". El escritor y su mujer salían de la finca donde han celebrado el enlace de su compañera, y afirmaban que los recién casados están de lo más "felices" porque ha habido "muy buen ambiente y buen rollo".

La pareja no nos confirmaba si había ocurrido un incidente con una vela y la casulla del Padre José Luis: "yo no me he enterado, estábamos allí y no hemos visto nada" nos respondía la presentadora valenciana. Y en cuanto a la ausencia de Enrique Iglesias, Juan nos comentaba que aunque se ha echado de menos al cantante "al final estaba la gente que quiere a Tamara".