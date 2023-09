Juanjo Artero reflexiona sobre su profesión: "Empecé joven, pero tenía vocación"

MADRID, 30 (CHANCE)

El actor Juanjo Artero ha estrenado un nuevo monólogo llamado 'El Milagro de la Tierra', en el que según el actor es un monólogo en el que él "cuento un poco mis inquietudes, lo que vienen a ser las inquietudes de todo el mundo desde que el ser humano es el ser humano". Muy feliz, el actor ha hablado con Europa Press en exclusiva y nos ha confesado qué significa este proyecto para él.

Olvidado el pequeño susto de salud que sufrió hace algunos meses, el actor nos asegura que se encuentra "bien" y que "fue una cosa que no sabía que tenía que vieron el por qué, me dieron una pastilla y estoy como nuevo". Ahora, centrado en su bienestar, nos aseguraba que hace mucho "gimnasio, ahora que no hago televisión no tengo que madrugar tanto, tengo más vida y más salud todavía, muy bien".

Cuando le preguntábamos por su profesión y los muchos amigos que ha ido dejando por el camino, nos comentaba que "eso siempre pasa, desde los comienzos fueron compañeros cuando empecé con verano azul ese grupo somos familia, o gente de allí que no eran actores, luego Lola Herrera que no nos podemos ver todo lo que queremos pero forma parte de tu vida, de tu corazón y de gente a la que quieres maravillosa. Paco Casares, hay gente que es familia ya aunque no nos veamos tanto como quisiéramos".

Feliz en su profesión, Juanjo nos aseguraba que no se imagina su vida sin la interpretación: "ahora hay cosas nuevas, entonces yo no quería ser nada más que actor, yo le decía a mi madre quiero ser actor o vagabundo, si no soy actor no soy feliz, para que voy a estudiar una cosa si no soy feliz, no quiero ser óptico, quiero ser actor".

Aunque también "hay muchas cosas que me gustan, pero quizás porque haya conseguido mi vocación, no sé si me llenaría por completo", ya que "me gusta mucho todo lo relacionado con la naturaleza, por ahí sí podría haber sido profesional de otra cosa pero no lo sé".

Desde muy joven, Juanjo tenía claro que su profesión iba a ser la de actor: "esto se nace, es algo que desde niño quería pasar por todos los oficios, médico, futbolista como todos los niños, pero quería ser muchas cosas, yo creo que lo quería es ser todas y eso es ser actor".

"Desde que empecé en el colegio, bien jovencito a hacer teatro, con mis hermanos hicimos Jesucristo 'Superstar', luego explicamos la revolución francesa con un teatro era como que tenía que ser eso sí o sí" tuvo claro que quería dedicarse a esto: "Empecé joven, pero yo ya tenía vocación".

En cuanto al delicado tema del hijo de Rodolfo Sancho, Juanjo quiso mantenerse al margen completamente: "no, no tengo tanta confianza con él. Ya se ha hablado mucho de esto. Yo no tengo nada que decir al respecto".