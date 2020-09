Juanjo Oliva confiesa el drama que ha sufrido a causa del Coronavirus

MADRID, 8 (CHANCE)

Juanjo Oliva ha reaparecido en la presentación de "Madrid Es Moda", una iniciativa impulsada por la Comunidad de la Moda para revitalizar el consumo del diseño español a nivel mundial, reinventando el concepto de moda española tras la crisis del Coronavirus. El diseñador, que nos ha contado se ha adaptado a esta nueva realidad y cómo, tras mucho trabajo, puede lanzar su colección, también ha confesado el drama que ha sufrido al haber enfermado su madre de Covid-19. Afortunadamente, se recuperó y esos malos momentos quedaron atrás, pero el creador no duda en criticar a quienes cuestionan la existencia de la enfermedad.

- CHANCE: Presentamos un nuevo proyecto, cuéntanos un poco, hay que reinventarnos.

- JUANJO: Básicamente han pasado tantas cosas este año, este proyecto era un proyecto que venía antes de esta horrible situación que estamos viviendo pero de alguna manera se ajusta a los nuevos tiempos y al esfuerzo que tenemos que hacer por mejorar nuestra vida y nuestros trabajos. Es un proyecto muy interesante, con un discurso muy interesante.

- CH: En qué ha cambiado.

- JUANJO: Íbamos muy deprisa, muy forzados en cuanto a la realización de colecciones, llevar un ritmo en el consumo que no tiene mucho sentido. Nos apetecía a todos los diseñadores defender nuestro trabajo de autor desde un consumo más responsable. Hay muchas cosas que están cambiando, el clima, las temporadas y ese desajuste teníamos que resetearlo. Es una posición en la que retomamos un poco de fuerza, podemos coger impulso.

- CH: ¿Cómo ha influido esta pandemia en el número de ventas?

- JUANJO: En julio nos pudimos en el peor de los casos, yo te hablo de mi situación. Esta colección se iba a presentar en julio en la semana de la costura en París y no pudimos. Nosotros al ser moda de autor, hacemos mucho encargo, ha habido muy poco evento. Es muy grave todo lo que ha pasado, ha sido realmente impactante, hay que hacer todo lo posible para que no volvamos a esa situación e intentaremos reactivar todo lo que no hemos podido hacer. Hay que ser positivos, cuando volvimos en julio nuestros clientes y proveedores estaban deseando hacer cosas, creo que cogeremos ritmo pero no podemos pensar en despistarnos.

- CH: En el confinamiento lo habéis tenido complicado adquirir material.

- JUANJO: Ha sido imposible, normalmente hay una feria muy importante en París, es en febrero, yo fui a ver las muestras y cuando íbamos a recibir las muestras, ya no podía, se habían cerrado las fábricas. Los tejidos de esta colección los tenía comprados seis meses antes, nosotros trabajamos con un servicio casi de pedido, nos ha afectado menos.

- CH: Como reclamo amigos vuestros, caras conocidas, eran muy importantes, ¿Cómo creéis que influirá la limitación de esas personas en los desfiles?

- JUANJO: Negativamente, ahora hay que ser responsables, en esta presentación yo no en una colección normal puedo tener 400 o 500 invitados, esta tarde recibimos a 40 personas. Es un cambio duro, mucha gente no quiere ir a eventos, sigue habiendo una situación que tenemos que comprobar. Creo que nos adaptaremos a eso y quizás los eventos que hagamos serán dentro de esta corriente 'slow' más tranquilos. Los tiempos han cambiado, eso es evidente.

- CH: A todas estas personas que siguen creyendo que esto es un invento de los gobiernos, que dicen no al uso de la mascarilla, que se le puede decir.

- JUANJO: Yo te puedo decir que mi madre ha sufrido un Covid muy severo en una residencia donde la tenían muy bien cuidada y no es nada agradable pasar por la situación que hemos pasado mis hermanas y yo. Creo que me parece un poco insensato si no has estado en una situación así, que suerte, pero cuando lo has estado no te atreverías a decir ese tipo de cosas.