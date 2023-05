Juanma Moreno critica que la política de aguas de Pedro Sánchez es "sentarse a esperar a que llueva"

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y del Partido Popular andaluz (PP-A), Juanma Moreno, ha asegurado que la política de aguas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiste en "sentarse a esperar a que llueva" y, frente a ello, su formación política, al frente del Gobierno andaluz, va "a dar la batalla para que no falte el agua en nuestra tierra, ni al sector turístico, ni al sector agrario, ni al sector ganadero, ni a nadie que quiera producir, avanzar o progresar en nuestra tierra".

Moreno ha intervenido este viernes en el centro de Málaga en un acto junto el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; al candidato a la reelección a la Alcaldía de la ciudad, Francisco de la Torre, y la presidenta del PP provincial, Patricia Navarro.

En su intervención, el líder 'popular' ha señalado que la comunidad andaluza es "la primera potencia agrícola de España, y una de las primeras de Europa", tras lo cual ha recordado sus reuniones con el presidente del Ejecutivo en 2021 y en 2022, donde abordó las políticas de aguas del Gobierno central como responsable del 67% de las competencias hídricas que hay en Andalucía, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Se comprometió en que haría un esfuerzo. ¿Saben ustedes lo que ha hecho? Ha bajado las inversiones en políticas hídricas", ha criticado Juanma Moreno, a la vez que ha ironizado sobre que "ahora no le gusta que hablemos de trasvase, porque parece que si hablamos de trasvase somos unos derechosos, insolidarios".

"Si no quieren que hablemos de depuradora y de saladora, si ahora construir pantanos resulta que es de fachas, si no quieren hacer ninguna obra en Andalucía, ¿qué vamos a hacer para mantener nuestro sistema productivo?", se ha preguntado.

TRANSFORMACIÓN DE ANDALUCÍA

Moreno ha referido la transformación que ha sufrido Andalucía desde que el PP está en el Gobierno andaluz, destacando que cuando llegaron al mismo se encontraron "con una imagen completamente deteriorada" vinculada a "la corrupción, ineficacia y falta de ambición"; mientras que ahora, ha asegurado, "a Andalucía se la mira con respeto, se la mira con admiración y se la mira viendo que es una comunidad autónoma que trabaja, se esfuerza por ser líder".

Ha destacado el trabajo de su equipo, señalando que "hoy Andalucía es un ejemplo de gestión" y ha referido que la comunidad autónoma tiene "la mejor solvencia financiera internacional de la última década".

Moreno también ha puesto en valor que Andalucía es la región que más empleo genera de España y líder en trabajadores autónomos. "Es una comunidad que avanza a pasos agigantados", ha dicho, a la vez que ha resaltado que crece por encima de la media de España y que "hemos alcanzado el nivel, el Producto Interior Bruto, anterior a la pandemia, cosa que el resto de España, o sea, la media de España y el conjunto de España, no ha alcanzado".

"Estamos consolidados como la tercera comunidad, la tercera locomotora económica de España", ha afirmado, y ha apuntado que "queremos seguir creciendo", para lo que la región necesita "un gobierno que nos respete, un gobierno que se tome en serio a los andaluces y a Andalucía".

"A mí no me gusta que los miembros del Gobierno hablen con desdén de nuestra tierra. A mí no me gusta que cuando se bloquea o cuando se apoyan iniciativas en Cataluña o en el País Vasco, a ellos le dan la sal y el agua y a nosotros no nos dan ni el agua ni la sal", ha criticado.

Tras asegurar que quiere que haya un cambio en España y mostrar su apoyo decidido a Núñez Feijóo, Moreno ha dicho que "lo mínimo que uno le puede pedir a un presidente del Gobierno, lo mínimo, lo primero: que no mienta", y frente a ello ha propuesto "un presidente que me diga la verdad, me guste o no me guste", al que también ha pedido "respeto y decoro institucional". "Pido un mínimo para no ceder y no dejarse chantajear por partidos políticos que no quieren España" ha añadido.