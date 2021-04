Juanma Moreno: "No habrá recuperación en España sin la recuperación de Andalucía"

CÁDIZ, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que "no habrá recuperación en España sin la recuperación de Andalucía", por lo que ha apremiado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a asumir que "no hay otra prioridad ahora mismo que no sea buscar, solicitar, comprar y traer a las comunidades autónomas todas las vacunas posibles" para así "seguir salvando vidas y poder encarar la recuperación económica".

Moreno ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la reunión del Consejo de Alcaldes del PP de Cádiz, donde ha querido además mandar un mensaje optimista. Así, ha afirmado que "Andalucía tiene capacidad y talento de sobra para salir de la crisis, y tiene un gobierno en la Junta capaz de accionar todo ese potencial y poner en marcha cosas que parecían imposibles".

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

En este sentido, ha señalado que, si bien históricamente "cuando la economía española se resfriaba, en Andalucía la crisis económica se convertía en una pulmonía, ahora nos encontramos ante datos significativos que ponen de manifiesto que la economía andaluza es más fuerte y cae menos que la media nacional, como demuestran los últimos datos de empleo". "Quién nos iba a decir que en plena caída de la economía española Andalucía iba a generar empleo", ha añadido.

Moreno ha valorado los acuerdos alcanzados con los agentes sociales y las instituciones en el marco de la Alianza por Andalucía a iniciativa del Gobierno andaluz, y especialmente el Plan de Recuperación puesto en marcha recientemente con una dotación de más de 700 millones de euros, que permitirá que "a partir de este mes empiecen a recibir ayudas directas los comerciantes, el sector de la restauración y de la hostelería, y otros sectores afectados".

Además, ha tenido un reconocimiento especial para el "apoyo fundamental de los ayuntamientos de todos los colores políticos" y de los servicios municipales para gestionar la pandemia. "La gestión de la catástrofe no hubiese sido posible sin la colaboración de los alcaldes, de las alcaldesas, policías locales, servicios municipales de limpieza, operativos sociales locales; trabajando codo con codo y demostrando un compromiso común en la lucha contra la pandemia", ha afirmado.

Moreno ha recordado que los ayuntamientos "llegan donde no lo hace la Administración andaluza ni el Gobierno de la nación, y se convierten en el escalón institucional más débil cuando faltan recursos y se les asfixia económicamente".

En este sentido, el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta aseguró que los fondos Next Generation de la UE "tienen que pasar por los ayuntamientos para que sean los protagonistas de la recuperación".

Juanma Moreno ha recordado que el Gobierno andaluz "está actuando en solitario" para facilitar la financiación extraordinaria de los ayuntamientos y ayudar a los municipios en la lucha contra el covid. Así, ha recordado que se ha reducido "la deuda que dejaron los gobiernos socialistas con los ayuntamientos", que ha pasado de 180 millones a 19 millones.

Del mismo modo, ha apuntado el incremento en 60 millones más desde 2019 de la Patrica que permanecía congelada desde hace diez años; y los 1.578 millones de euros del Plan de Cooperación Municipal para 2021, "la mayor cantidad de financiación incondicionada con la han contado los ayuntamientos en su historia".

"Hemos aumentado desde el Gobierno andaluz las transferencias con casi 670 millones de euros; ayudas extraordinarias para los municipios más pequeños por más de 10 millones de euros; más de siete millones para financiar servicios públicos locales, así como un nuevo plan de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes", ha recordado.

Además, Moreno ha destacado la "exquisita lealtad" de Andalucía con el Gobierno de España, aunque ha afirmado que sin los recursos suficientes es como "ir con el freno de mano echado" para lograr la recuperación. Así, ha manifestado que los 2.300 millones de euros que recibió Andalucía en 2020 "están muy lejos de lo que nos corresponde", y ha recordado que "en lo que va de 2021 Andalucía ha recibido cero euros de fondos covid del Gobierno de España para la recuperación".

"No quiero quitarle ni un céntimo de euros a ningún otro español de otra comunidad autónoma, pero Andalucía debe ser tratada como le corresponde", ha subrayado.

Finalmente, el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta ha pedido a Sánchez "lealtad, sensatez y justicia con nuestra tierra" y ha asegurado que el Gobierno andaluz "no va a parar de luchar para que Andalucía reciba lo que le corresponde".