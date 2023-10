Juanma Moreno responde a Ayuso que no está "de acuerdo" con que Madrid sea la capital mundial del flamenco

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no está "de acuerdo" con que Madrid sea la "capital mundial del flamenco", incidiendo en que Andalucía es "la cuna" de esa cultura y arte.

"Si hablamos de capitalidad del flamenco, nada más que de Jerez, Utrera o Sevilla, pues Andalucía yo creo que sin duda alguna es la cuna del flamenco, la cuna del arte", ha explicado antes de asistir a las jornadas Metafuturo organizadas por Atresmedia en el Ateneo de Madrid.

En opinión del presidente andaluz, Andalucía se siente "legítima representante" de la cultura y de la tradición flamenca, por lo que no comparte la opinión vertida por su homóloga madrileña. "En eso no vamos a estar de acuerdo, en eso no. En otras cosas sí, pero en eso no vamos a estar de acuerdo", ha zanjado Moreno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el pasado lunes a la región que dirige como "capital mundial" del flamenco en una visita a la Fundación Ángel Orensanz de Nueva York, donde asistió al espectáculo 'Authentic Flamenco'.

El Ejecutivo madrileño también destacó, en un comunicado, su trabajo para "reforzar la posición e imagen de Madrid como el gran referente del baile y cante jondo, incluyéndolo en sus programaciones culturales y campañas turísticas". Además, reivindicó la concesión en 2022 la Medalla Internacional de las Artes a la Asociación de Tablaos Flamencos y que, cada otoño, acoge el festival Suma Flamenca, que este año celebra su XXVIII edición.