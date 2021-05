Judit Mascó, feliz tras ponerse la primera dosis de la vacuna contra la Covid

MADRID, 22 (CHANCE)

Últimas noticias

Judit Mascó y su marido, Eduardo Vicente, se ponen la primera dosis de la vacuna de la Covid-19. La pareja ha asistido a la Fira de bBarcelona donde les han vacunado con moderna: "Por fin vacunada y feliz. Me siento, no sé, muy contenta, me han regalado algo muy grande y además es un pequeño acto individual que se convierte en un acto social colectivo y global así que me siento pues muy feliz de formar parte de este momento en el que tenemos suerte de que nos está vacunando la salud pública en este país gratis y con todas las facilidades. Por fin ha llegado este momento".

Judit anima a todo el mundo a vacunarse alegando que es efectiva: "Lo primero que hay que decir es que la vacuna es efectiva y además ahora ya se sabe por los resultados que estamos viendo todos. ¿Qué duda tenemos? la gente muere menos, ingresa menos en los hospitales y en las ucis, nos están dando más espacio vital, se está empezando a hablar de quitarnos las mascarillas en exteriores... ayer supimos que los niños de primaria, al menos en Cataluña, van a poder retirarse la mascarilla en el patio de los colegios, la restauración está ampliando horarios, es decir, está claro que la vacuna funciona y en cuanto a los que tengáis miedo de un pinchazo, el pinchazo ni se nota. Los efectos secundarios yo me he esperado los diez o quince minutos de rigor, por ahora estoy bien y espero seguir estando bien, pero lo único que puedes tener son molestias. Evidentemente vale la pena".

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

Orgullosa de haber participado en la campaña informativa de la Generalitat de Cataluña sobre la vacunación, la modelo informa: "Hay que vacunarse. Estoy esperando a recibir un SMS o un aviso de sanidad para hacer la segunda dosis en aproximadamente veintiocho días".