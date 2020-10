El juez asegura que Vendrell y Madí intentaron obtener "rédito económico" del Covid intentando vender test rápidos

Madi intentó también hacer negocio con prisiones de Cataluña y relaciona a Vendrell con una recalificación

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, asegura que el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de CDC y presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, supuestamente intentaron sacar "rédito económico" de la crisis del coronavirus con varias actuaciones con la administración.

En varios autos consultados por Europa Press, el juez afirma que Madí "ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esos negocios pasaron por activar una vez más, sus contactos políticos, como Víctor Cullel, secretario de Govern, o Brauli Duart, secretario general de Interior", cargo que actualmente ya no ocupa.

No obstante, el juez admite que "hasta el momento no se ha podido corroborar si esas intenciones fructificaron", pero no ve descartable que David Madí se haya podido ver beneficiado por alguna adjudicación pública.

Madí y Vendrell fueron detenidos el miércoles por la Guardia Civil en un dispositivo por el presunto desvío de fondos al proceso soberanista y, tras pasar este viernes a disposición judicial, han quedado en libertad provisional sin medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar.

5.000 EUROS POR RESIDENCIAS

El juez Aguirre constata en un auto que Vendrell participó en la gestión de los centros que se abrieron para ingresar a personas procedentes de residencias afectadas por coronavirus y "a cambio percibió 5.000 euros".

Además, "intentó obtener un mayor rédito económico" a través de asociarse con David Madí para proveer de test rápidos de coronavirus a la administración catalana, aunque el magistrado matiza que no se ha podido determinar si tales intenciones fructificaron.

En su auto, el juez recoge que Vendrell afirmó que la Conselleria de Salud había dejado las residencias "a los pies de los caballos".

Y, según el juez, Vendrell dijo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "No hemos salido con ventaja, aquí el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis porque si no, no podemos marcar paquete. No, no... como le quieres hacer creer a la gente que con la independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias".

Sobre Madí, el juez asegura que buscaba un contrato con las prisiones catalanas, ya que la empresa Aguas de Cataluña ofreció un servicio de análisis de aguas residuales en centros penitenciarios para la detección del virus de Covid-19 y drogas, aunque el departamento lo descartó, según aclaró en un comunicado este jueves.

También cita contactos con la Agencia Catalana del Agua (ACA), por lo que Madí "trata de influir en Lluís Ridao, su director, con el objetivo de que se realice un concurso sobre la detección de Covid en agua".

"Hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende proponérselo a Salvador Illa, ministro de Sanidad, accediendo a él a través de José Luis Ábalos, ministro de Transporte", afirma el juez en su auto.

OTRAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES

El juez también relaciona a Vendrell con la recalificación urbanística de los terrenos del complejo Villa Bugatti en Cabrera de Mar (Barcelona), por la que han sido detenidos también el alcalde del municipio, Jordi Mir, y otros dos cargos municipales en la misma operación.

Según el juez, el Ayuntamiento aprobó una modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar que permitió revalorizar las fincas de Villa Bugatti, pasando valor de 5 a 10 millones de euros, incurriendo en una "flagrante irregularidad".

También según el auto, la Fundación El Brot "recibe de forma recurrente respecto a la actividad que desarrolla en Sant Joan Despí (Barcelona) subvenciones de la Conselleria de Educación que no se justifican convenientemente o tal y como lo define el asesor de Vendrell, Jordi Sanglas, no se puede justificar ni harto de vino".

Las subvenciones han ascendido a un total de 210.000 euros en los últimos tres años y se estarían haciendo apuntes contables "que no responden a la realidad para cuadrar las cifras. Es decir, se estarían obteniendo fondos públicos de manera absolutamente irregular".

Activó todos sus contactos en la Conselleria de Educación para lograr ampliar de ocho a diez el número de clases respecto a la escuela de la Fundación El Brot de Sant Joan Despí: "Por tanto, nada ni nadie parece poder interponerse en el camino de Xavier Vendrell", argumenta el juez.