El juez autoriza un nuevo examen psiquiátrico al presunto yihadista de Algeciras

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha autorizado un nuevo examen psiquiátrico a Yassine Kanjaa, presunto yihadista del ataque perpetrado el pasado 25 de enero en Algeciras, que se saldó con la muerte de un sacristán y varios heridos, aceptando así la petición de la defensa, que busca completar el realizado por los médicos de la sede judicial, en el que apuntaron a un posible trastorno delirante.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dado vía libre a esta segunda revisión médica, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla, donde se encuentra desde principios de mes por orden de Gadea.

La defensa busca complementar el informe preliminar que aportaron los médicos forenses de la Audiencia Nacional por encargo del juez, que intenta determinar si Kanjaa sufre alguna patología que le exima de responsabilidad penal.

Ese examen preliminar reveló que la sintomatología que presenta es compatible con un trastorno delirante, lo que hacía recomendable su internamiento en una unidad psiquiátrica dependiente de Instituciones Penitenciarias a la espera del informe definitivo.

Para la defensa, ese trastorno delirante no solo podría considerarse una circunstancia eximente, sino que indicaría que no cometió el ataque con la intención de llevar a cabo un acto terrorista, por lo que no encajaría en ese tipo delictivo y no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Por eso, pidió al magistrado de refuerzo que enviara la causa a los juzgados de Algeciras, pero Gadea se ha negado --hasta dos veces, tras rechazar un primer recurso--, por lo que la defensa sopesa elevar el asunto a la Sala de lo Penal vía apelación.

Además, la defensa --ahora en manos del despacho García Peña & Andújar-- alegaba que era poco probable que en tan solo un mes una persona pudiera radicalizarse y convertirse en un fanático hasta el punto de transformarse en un terrorista.

EL ATAQUE DEL 25 DE ENERO

Tras escuchar al presunto yihadista, Gadea acordó prisión provisional sin fianza para Kanjaa, atribuyéndole delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, que --advirtió-- podrían conllevar la prisión permanente revisable.

En su resolución, el juez indicaba que la actividad desarrollada por Kanjaa se podía calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán.

El presunto yihadista, de 25 años y origen marroquí, perpetró un ataque en dos iglesias de Algeciras acabando con la vida del sacristán Diego Valencia y dejando heridas a varias personas.