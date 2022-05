Un juez de Barcelona pregunta al TJUE si la ley de interinos cumple con la normativa europea

Cree que la doctrina del Supremo incumple la doctrina del TJUE

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Contencioso 17 de Barcelona ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) 12 preguntas prejudiciales sobre si la ley de interinos y la doctrina del Tribunal Supremo (TS) al respecto cumplen con la directiva europea que regula la materia.

En un auto consultado por Europa Press, el juez expone "dudas" sobre las medidas que debe aplicar un Estado donde la directiva no se ha transpuesto y, por tanto, no hay leyes estatales que garanticen su cumplimiento, como pasa en España, donde --como ya sentenció el TJUE en 2020-- no hay sanciones al exceso de temporalidad.

El auto recuerda que, a falta de sanciones previstas en la ley española, el Supremo dictó dos sentencias en las que "optó por acordar, como medida sancionadora, la subsistencia de la relación temporal abusiva hasta que la administración empleadora convocara el correspondiente proceso selectivo".

El juez plantea que esta doctrina del Supremo aparentemente --en sus palabras-- incumple la doctrina del TJUE según la cual, si en la legislación de un Estado miembro no hay medidas sancionadoras para garantizar el cumplimiento de la directiva, debe transformarse la contratación temporal en fija "para evitar que el abuso quede sin sanción y no socavar el objetivo y el efecto" de la directiva.

Como exponen los dos trabajadores que iniciaron este procedimiento por abuso de temporalidad y que generó estas dudas al juez, el magistrado cree que la sanción no puede ser alargar la relación de empleo abusiva hasta que la administración convoque una plaza, y por eso considera que la postura del Supremo "lo que hace es prolongar --léase, perpetuar-- a la víctima del abuso en esta situación".

Como la ley en España no prevé sanciones en el sector público en caso de temporalidad abusiva, el juez plantea "el problema de determinar cuál es la medida" que debería aplicarse para garantizar que se cumple con la normativa europea aunque la directiva no esté transpuesta, y en concreto si es obligatorio hacer fijos a los interinos que lo hayan sido de forma abusiva.

Al parecer del juez, la medida "más acorde y equilibrada" para cumplir con la normativa europea sería transformar la interinidad en un contrato fijo.

LEY DE INTERINOS

El juez añade la ley de interinos que se aprobó en diciembre de 2021 para reducir la temporalidad en el sector público tampoco respeta la directiva europea ni la interpretación del TJUE.

Afirma que "resulta previsible que dicha ley será un notorio fracaso, por cuanto la administración pública española es incapaz de reconducir la situación de precariedad que afecta a más de 1 millón de funcionarios" en un plazo de dos años y medio.

Considera que la ley "no es más que un intento de 'salvar la cara' ante la presión" de colectivos afectados y de sindicatos.