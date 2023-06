El juez del caso Oltra levanta el secreto sobre los correos entre los miembros del gabinete de la exvicepresidenta

VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El magistrado del Juzgado de Intrucción número 15 de Valencia --que investiga un presunto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela de los abusos sexuales a una menor por parte de un educador, exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra-- ha acordado levantar el secreto de las actuaciones acordado en una pieza separada en relación con los correos electrónicos que pudieran haber mantenido entre sí integrantes del gabinete de la exconsellera y el exjefe de ese órgano, Miquel Real.

Así consta en una resolución de fecha 1 de junio en la que el instructor desestima un recurso interpuesto por Oltra y miembros de la conselleria contra una decisión anterior del juzgado, pero en la que avanza que dictará otro auto para alzar el secreto parcial de las actuaciones en relación con esta pieza separada, ya que la Policía ha concluido el trabajo que se le había encargado.

En el auto, consultado por Europa Press, el juez señala que ha recibido un oficio del grupo técnico operativo de la Brigada de Policía Judicial "que viene a dar cuenta de las actuaciones encomendadas a tal unidad para la obtención de las informaciones perseguidas" en la pieza, por lo que ha terminado el propósito buscado, lo que lleva al levantamiento del secreto.

La pieza separada sobre estos correos se abrió a raíz del escrito de la Asociación Gobierna-Te, de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, que pedía averiguar quiénes fueron los integrantes del Gabinete de Oltra y la incorporación de las comunicaciones vía correo electrónico que pudieran mantener entre sí y con el jefe del Gabinete.

El magistrado estableció un marco temporal coincidente con las acciones objeto de la causa: desde el 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo de dicho año y desde finales del 5 de julio de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017 y material: aquellos que contuvieran explícita referencia a los hechos denunciados.

En la causa el magistrado investiga a Oltra y otras 14 personas más entre técnicos y responsables de la Conselleria por una supuesta investigación paralela en el departamento que dirigía sobre el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte del exmarido de la exvicepresidenta, un educador social que fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos, una sentencia recurrida y sobre la que debe pronunciarse el Supremo.

El que fuera jefe de Gabinete de Oltra se acogió a su derecho a no declarar el pasado mes de enero ante el juez hasta que no se levantara el secreto de la pieza que le afecta. En las mismas fechas también se acogió a su derecho no declarar el exsubsecretario de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero.

Además, existe una segunda pieza separada y secreta en el marco de la investigación sobre los correos electrónicos de otros dos colaboradores en la Conselleria de Igualdad: un director general de Infraestructuras de Servicios Sociales y el exsecretario autonómico de Igualdad.