La juez del 'caso Plus Ultra' repite este martes el careo entre peritos tras un fallo técnico en el anterior

Los expertos volverán a exponer sus informes sobre la situación patrimonial de la aerolínea

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra repetirá este martes el careo entre los peritos independientes del juzgado y los firmantes del informe encargado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por un fallo técnico en la grabación de la sesión del pasado 18 de enero, ambos equipos volverán a exponer sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la aerolínea.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid anunció el pasado febrero su intención de repetir el careo después de que el servicio encargado del funcionamiento del "Sistema eFidelius" informara de que, por un "error técnico, cuya causa no ha podido ser determinada", la grabación del careo "no tiene sonido y no puede ser recuperado".

El pasado 18 de enero, tanto los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado como los que firmaron el solicitado por la SEPI ratificaron las conclusiones que habían aportado en sendos informes al juzgado, por lo que no se disiparon las diferencias sobre la situación patrimonial de la aerolínea.

Según las fuentes jurídicas consultadas, los peritos independientes insistieron en que Plus Ultra se encontraba en "causa de disolución" al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.

Asimismo, subrayaron la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y avisaron de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.

Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor --firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia-- mantuvieron sus conclusiones de que la empresa "no estaba en crisis" y reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press.

LA AEROLÍNEA LAMENTA QUE SE REPITA

En un comunicado, la aerolínea lamentó que se tuviera que repetir el careo al considerar que su resultado se verá "irremediablemente condicionado" por la sesión del pasado 18 de enero. Insistieron en que esta situación supone mantener abierto el procedimiento judicial, algo que "daña gravemente la reputación e intereses comerciales de la aerolínea".

Además, Plus Ultra se mostró "estupefacta" ante la decisión de la magistrada de rechazar su petición de aportar un análisis contable sobre el informe pericial encargado por el juzgado.

"Esta era la única prueba solicitada hasta la fecha por la compañía en el procedimiento penal. Por ello su derecho de defensa se ve gravemente lesionado y afectado con esta decisión, sin justificación, que vulnera derechos fundamentales y garantías mínimas que deben respetarse en el proceso penal", señaló la empresa tras insistir en que el análisis contable tenía una "importancia fundamental" para su defensa.

Plus Ultra ha reclamado en varias ocasiones el archivo de la causa. Lo mismo han hecho la Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.