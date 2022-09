El juez da más tiempo a las partes para que formulen acusación por la 'Operación Kitchen'

El PSOE y los Bárcenas alertaron de que la AN aún no les había enviado todo lo investigado

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha concedido más tiempo a las acusaciones para que presenten sus escritos, accediendo así a una petición del PSOE a la que se adhirió el otrora dirigente 'popular' alegando que aún no habían tenido acceso a todo lo investigado.

En una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, concede otros 20 días hábiles a las partes, "en consideración a la especial complejidad y difícil manejo de las actuaciones, para formulación de escrito de acusación".

Tanto el PSOE como los Bárcenas alertaron al instructor de que, a pesar de que el plazo para formular sus escritos de acusación había empezado a correr, la documentación que se les había facilitado desde la AN, que debía comprender todo lo indagado en estos años, estaba incompleta.

En su escrito, los Bárcenas, que ejercen la acusación en calidad de perjudicados, explicaban que de momento las partes solo cuentan con 14 tomos completos que llegan hasta noviembre de 2020, fecha desde la cual solo se les han ido comunicando "documentos sueltos".

Señalaba que, "salvo error u omisión", ha comprobado que en el material enviado desde la AN "no se encuentra la causa completa", ya que hubo declaraciones en las que los abogados de los Bárcenas estuvieron presentes cuando las pesquisas eran secretas, como la del hijo del ex tesorero 'popular' del 18 de diciembre de 2020, que no constan.

Las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias subrayan que conocer todo lo efectuado durante la investigación judicial resulta esencial para que las partes puedan presentar sus respectivos escritos de acusación y defensa. Y, especialmente, proponer las pruebas que consideren oportunas de cara al juicio, recalcan.

LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

García Castellón puso fin a la investigación de 'Kitchen' en julio de 2021, procesando a un total de once personas, entre ellas el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario José Manuel Villarejo.

El instructor considera acreditado que entre 2013 y 2015 el Ministerio de Interior desplegó un espionaje parapolicial contra Bárcenas y su entorno para robarles la documentación sensible que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes, usando para ello medios policiales, incluidos fondos reservados.

La Fiscalía Anticorrupción, así como otras acusaciones y varias defensas, entendieron que se trataba de un "cierre en falso" del caso porque no se había indagado lo suficiente en la denominada 'trama política' y, en ese sentido, pedían volver a imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todas estas impugnaciones avalando con ello el final de la fase de instrucción. No obstante, Podemos y el PSOE ya han vuelto a pedir a esta instancia que se reabra 'Kitchen' para indagar en esa 'pata política' en base a los últimos audios conocidos entre Villarejo y Cospedal.