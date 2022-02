Juez decano de Bilbao asegura que la relación de la judicatura con el Gobierno vasco es "óptima"

Dice que las resoluciones judiciales contrarias a medidas sanitarias del Ejecutivo "en nada han influido" en la relación que es "fluida"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha asegurado que las resoluciones judiciales contrarias a las normas adoptadas por el Gobierno Vasco en su lucha contra la pandemia de la covid-19 "en nada han influido" en la relación de la judicatura con el Ejecutivo vasco, que ha calificado de "óptima".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Uriarte ha enmarcado las resoluciones judiciales contra las medidas sanitarias del Gobierno Vasco en "el ámbito del Departamento de Sanidad y la política que está llevando para combatir la pandemia".

En ese sentido, ha afirmado que la relación desde el punto de vista institucional y la que mantienen en concreto en los ámbitos que coinciden "directamente" como son Justicia y Seguridad "siempre ha sido muy positiva" y es "muy fluida".

"El hecho de que por parte del Gobierno Vasco se dicten normas algunas de las cuales han sido corregidas o no autorizadas por la sala de lo contencioso-administrativo en nada han influido en una relación que yo defino como óptima", ha manifestado.

Sobre la última resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) conocida el pasado martes que rechazaba prorrogar el pasaporte covid en Euskadi y su extensión a hoteles al no haberse justificado su eficacia, Uriarte no se ha atrevido a afirmar que 'entierra' el pasaporte covid de manera definitiva, porque "el virus está teniendo muchos aspectos y puede volver en cualquier momento".

No obstante, tras afirmar que es "un poco precipitado hablar con seguridad", ha dicho que "da la impresión de que en una temporada el pasaporte covid no se va a exigir" en Euskadi.

LLODIO

Por otro lado, se ha referido a la resolución judicial que anula el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Llodio por no acreditar un perfil lingüístico alto en euskera y ha dicho compartir la opinión del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, de que "no cabe esperar de este caso particular una aplicación general".

Uriarte, que ha reconocido que no ha leído la resolución judicial, ha indicado que se trata de "una sentencia especifica, que es susceptible de recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV".

En todo caso, ha asegurado que en la administración vasca de Justicia son "plenamente respetuosos con el euskera, tanto a la hora de que todos los estamentos nos vayamos euskaldunizando, como a la hora de responder a las demandas que los ciudadanos de Euskadi nos plantean". "Cuando se quiere utilizar el euskera intentamos que el proceso se pueda desarrollar con los medios de que disponemos y con intérpretes en euskera", ha apuntado.

Tras insistir en que no ha leído la sentencia, ha mantenido que estamos hablando de "un conflicto laboral entre una trabajadora y el Ayuntamiento de Llodio y en ese ámbito hay que contextualizarlo".

Por último, en referencia a la investigación de abusos a menores por parte de la Iglesia y a la confirmación, por parte de la Diócesis de Bilbao, de ocho casos investigados en la comisión creada al efecto, Aner Uriarte ha dicho que no le consta ningún caso judicializado, aunque ha precisado que "el hecho de que no me conste no es una seguridad de no haya, no tengo conocimiento sobre eso".