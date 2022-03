El juez de 'Neurona' solicita las carpetas del 'caso niñera' y 'Fundación 25M' para retomar la investigación

La Audiencia Provincial de Madrid dio la orden recuperar ambas pesquisas el pasado octubre

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, que investiga las presuntas irregularidades en un contrato de Podemos con la consultora Neurona, ha solicitado ya los oficios correspondientes al denominado 'caso niñera' y 'Fundación 25M' para cumplir con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid y retomar ambas líneas de investigación.

Este movimiento tiene lugar después de que el pasado 29 de octubre el órgano judicial estimara un recurso presentado por Vox y concluyera que el juez Juan José Escalonilla debía recuperar ambas causas y abrir piezas separadas. Así, el instructor retomará estas dos derivadas del 'caso Neurona' que en marzo de 2021 envió al turno de reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Según consta en una diligencia de ordenación de 2 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia correspondiente al juzgado ha pedido que le remitan al magistrado instructor los oficios para poder formar las piezas separadas.

La Audiencia Provincial de Madrid consideró que lo "más ajustado" era abrir dichas piezas separadas para "determinar primero si cada hecho en sí es constitutivo de infracción penal" y luego resolver "su posible conexidad delictiva" con la línea principal de investigación, es decir, el contrato de Podemos con Neurona.

UN VIAJE A ALICANTE

Así las cosas, Escalonilla deberá retomar la investigación que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid para intentar determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral.

Hasta el momento, se investiga el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido --Rocío Esther Val-- y al tesorero de la formación --Daniel de Frutos--. Todos declararon ante el juez José María Escribano.

La denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, que dio inicio a la investigación, sostenía que Montero usaba a "una persona a sueldo del partido", en referencia a Arévalo --actual asesora ministerial--, "como cuidadora de sus hijos". El pasado 27 de julio, sin embargo, aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.

Queda pendiente la testifical de una exescolta de Irene Montero. El juez Escribano le llamó a declarar, pero no llegó a celebrarse el interrogatorio. El juez Escalonilla deberá estimar si le vuelve a citar o no.

UNAS DONACIONES

La segunda línea de investigación que volverá a manos del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid es la vinculada a la donación efectuada por Podemos al proyecto escuela popular Paulo Freire a través de la fundación de la formación --'Instituto 25M'-- y a las donaciones efectuadas por el partido a dicha fundación.

Esta derivada también surge de la denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido. Recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa por un asunto formal y sin entrar en el fondo del asunto.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo en septiembre al considerar que la denunciante "no ha aportado ningún mínimo indicio que objetivamente corrobore que a esa Escuela Popular Paulo Freire se han transferido desde el partido Podemos, a través de la Fundación Instituto 25M, la cantidad de 300.000 euros".

A raíz de esta decisión, lo más probable es que una vez que Escalonilla asuma de nuevo la investigación, acuerde su archivo citando las conclusiones de los magistrados de la Sección 15.

COSTAS PROCESALES

Según consta en la diligencia de ordenación, también se han requerido los oficios de la investigación que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 45, relativa al presunto cobro de costas procesales por parte del exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Sin embargo, no está previsto que se recupere esta derivada, ya que la Audiencia Provincial de Madrid consideró que ante la "falta de datos" que confirmen que Iglesias recibió el importe de tales costas, y el hecho de que no consta que tuviera obligación de reintegrar el dinero a los profesionales o al partido, "impiden iniciar una investigación penal prospectiva".