El juez de 'Púnica' cita al senador del PP David Erguido el 23 de octubre para que declare sobre Waiter Music

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica' ha citado para el próximo 23 de octubre en calidad de investigado al senador madrileño del PP David Erguido en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa 'Waiter Music'. La citación se produce después de que desde el PP se confirmara que Erguido acudiría voluntariamente a declarar "a pesar de que no estar obligado a hacerlo" por ser aforado ante el Supremo.

Según el escrito de diligencias, al que ha tenido acceso Europa Press, el senador deberá comparecer en la Audiencia Nacional ese día 23 de octubre a las 9,30 horas. A la misma hora cita el juez a otros dos imputados, Ángel Marcos Morante y María del Carmen Benito Saldaña.

En el auto previo, en el que el juez Manuel García-Castellón solicitaba su declaración, señalaba que en caso de que no acudiera voluntariamente se procedería a enviar oficio a la Presidencia del Senado a los efectos de que certificara la condición de senador y, tras esto, valoraría la procedencia de elevar exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

Según el escrito de Fiscalía de 25 de julio, entre 2007 y 2014 el ayuntamiento 'popular' de Algete pagó a empresas de José Luis Huerta (Waiter Music) aproximadamente 1,9 millones de euros. Esta operación se produjo tras la entrada como alcaldesa del Ayuntamiento de Algete de Inmaculada Juárez Menéndez, que "encargó como responsable directo para las cuestiones de festejos, no a la Concejalía de Cultura como venía siendo habitual, sino a su primer teniente de alcalde, David Erguido Cano, y al cargo de confianza representado por Lorenzo del Triunfo Calleja".

"La idea preconcebida es que se debía utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para que el adjudicatario de las mismas fuese Waiter Music", reza el escrito de Fiscalía, desde donde se apunta además que en el caso de Algete "existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial por incorporación, así como de un delito de continuado de malversación y delitos de cohecho.

Con todo, el Ministerio Público advierte de que tanto la posible malversación como los cohechos por eventos no pagados estarían prescritos al haber pasado más de 10 y 5 años desde su realización. Por tanto, añade que en el caso concreto de Algete, "únicamente cabe continuar el procedimiento frente a los mismos por el posible delito continuado de prevaricación".

DESEA "ACLARARLO TODO" AL NO TENER "NADA QUE OCULTAR"

Fuentes del PP han señalado a Europa Press tras conocerse la fecha, que David Erguido va a acudir a declarar voluntariamente en este caso, a pesar de que no estar obligado a hacerlo, dado que al estar aforado le asiste la posibilidad de iniciar un procedimiento de suplicatorio ante las Cortes y que esa declaración sea en su caso ante el Tribunal Supremo.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", aseguran las mismas fuentes consultadas, que han añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar".

OTROS 14 IMPUTADOS

En estas nuevas diligencias de la pieza separada número 7 de la macrocausa en la que se investigan esas contrataciones de la empresa 'Waiter Music' por diversas entidades públicas y que estaría presuntamente relacionada con la financiación ilegal del PP de Madrid, el juez cita además en calidad de investigados a otras 14 personas más.

Se trata de la exalcaldesa de Chinchón María Luisa Fernández Fernández, de los exconcejales de Valdemoro María Jesús Juárez López, Isabel Martín Gregorio, José Javier Hernández Nieto y Juan Francisco Pérez Cabrera; María del Carmen Benito Saldaña; Ángel Marcos Morante; María Ángeles Herrera García; el exalcade de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; María Azucena Díaz Rodríguez; Miguel Ángel Valdepeñas Rodríguez; y Rafael Marín Valenciano.

También cita al que fuera alcalde del Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita, y al exalcalde de Móstoles Esteban Parro. Previamente, ya se citó a declarar como investigados en julio a la que fuera alcaldesa de Algente Inmaculada Juárez Meléndez y el concejal madrileño Lorenzo Triunfo Calleja.