El juez que investiga torturas a opositores a Obiang retira la condición de parte a un alto cargo del presidente

El magistrado toma esta decisión después de que Nguema no se presentase a su citación ante la Audiencia Nacional

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas torturas a opositores al régimen del presidente de Guinea Ecuatrorial, Teodoro Obiang, ha retirado la condición de parte personada al director general de la Seguridad Presidencial, Issac Nguema Ondo, "al no estar a disposición" del Juzgado.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, se alinea con la Fiscalía y toma esta decisión a raíz del recurso de reforma y subsidiaria apelación interpuesto por la propia representación de Nguema.

El Ministerio Público pidió al instructor que retirase la condición de parte, que no podría "seguir ostentando" después de no haberse presentado al llamamiento judicial, un "requisito necesario" para que pudiera tramitarse el citado recurso.

En el mismo escrito, el juez también se dirige a la representación del ministro de Seguridad Nacional del país africano, Nicolás Obama, que tampoco compareció ante el magistrado el pasado 28 de marzo.

En este contexto, el magistrado pide presentar al investigado ante el Juzgado "a los efectos de determinar si puede seguir ostentando la condición de parte personada, condición que no puede tener si no se presenta ante el juzgado". El recurso de Obama, como el de Nguema, tampoco podrá ser tramitado de no acudir ante la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que esta decisión conlleva que tanto Nguema como Obama no podrán presentar escritos en la causa hasta no comparecer para presentar un abogado y defenderse, quedando sometidos a una posible medida de prisión por no haber acudido ante el tribunal en primera instancia.

Por último, el juez Pedraz descarta resolver sobre el fondo del recurso y "sobre la impugnación de la jurisdicción española hasta que no se ejecute el proveído del juzgado por el que se reclama la incorporación al procedimiento de las diligencias que se hubieran incoado en Guinea Ecuatorial con relación a los hechos investigados".

El titular del Juzgado había citado al hijo del presidente, Carmelo Ovono Obiang, a Obama Nchama y Nguema para que declararan el pasado 28 de marzo en calidad de imputados, pero ninguno de ellos lo hizo.

Ovono Obiang y Nguema pidieron a Pedraz declarar por videoconferencia para no tener que desplazarse hasta Madrid, dadas sus responsabilidades gubernamentales, algo a lo que el juez accedió. Sin embargo, llegado el día ninguno compareció.

APRESADOS Y ENCARCELADOS

Se trataba de las primeras declaraciones acordadas después de que el pasado mes de octubre Pedraz admitiera la querella presentada por el MLGE3R contra los tres encausados por el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro de sus miembros: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman --que murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) presuntamente fruto de esas torturas--.

Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019 como parte de una trampa bajo la falsa invitación de un amigo para viajar a Sudán del Sur.

Según la querella, fueron "trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial y encerrados en un centro de detención en Oveng Asem". "Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial", apuntaba el escrito.

En el mismo se sostenía que Ovono Obiang y Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial en el que se ejecutó el secuestro como dirigiendo "algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario". Además, explicaba que ambos "residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar" en territorio nacional.

A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman --ya fallecido--, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.

"CONTUNDENTES PRUEBAS" DE LOS DELITOS

La Comisaría General de Información remitió el pasado 1 de diciembre al instructor un extenso informe en el que ponían el foco en los "numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas e, incluso, asesinatos y condenas a muerte, de conocidos opositores residentes en el exterior" de Guinea Ecuatorial.

Los investigadores consideran que los testimonios grabados por las víctimas y las declaraciones de los testigos protegidos que obran en la causa "son contundentes pruebas que determinan la existencia de los delitos investigados, secuestro y torturas principalmente, siendo dos de sus víctimas ciudadanos españoles y otra dos ecuatoguineanos residentes y asilados en España".

La Policía asegura que estos delitos se habrían producido "en el marco" de una "persecución sistemática, convirtiéndolos en crímenes de lesa humanidad". "Dos de los responsables directos señalados por la comisión de los delitos acreditados, Nicolás Obama Nchama y Carmelo Ovono Obiang, tienen junto a sus familias, residencia estable y acreditada en España y otros como Isaac Nguema, visitan de forma periódica nuestro país", apunta.