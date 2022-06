El juez rechaza archivar el 'caso Villarejo' para el ex jefe de la UCAO al no ver acreditada su inimputabilidad

El tribunal suspendió el juicio para García Castaño hasta conocer las consecuencias definitivas del ictus que sufrió

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición formulada por la defensa del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño para que se le archivaran las piezas del 'caso Villarejo' en las que está implicado, debido al estado de salud en el que se encuentra tras sufrir un ictus el pasado 1 de mayo, al considerar que no ha acreditado suficientemente que en estos momentos sea inimputable.

En un auto del miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que la situación de inimputabilidad que alegaba la defensa "no ha quedado acreditada de modo debido". Aunque en esta resolución el magistrado se refiere únicamente a la pieza número 9, fuentes jurídicas han aclarado a Europa Press que se ha adoptado la misma decisión en las otras piezas en las que está imputado o procesado.

El magistrado señala que en los informes médicos aportados por la defensa solamente "se ha puesto de relieve la necesidad del ingreso hospitalario", siendo el único informe que habla de su estado actual y posible evolución el emitido por el forense de la Audiencia Nacional a petición del tribunal que juzga las primeras piezas del 'caso Villarejo' o 'Tándem'.

En este último informe, de 12 de mayo, lo que se indica es que "no es posible en el momento actual realizar una valoración relativa a una recuperación tanto en el campo físico como psíquico". La presidenta del tribunal de 'Tándem', Ángela Murillo, manifestó durante el juicio que hasta dentro de seis meses no se podrían valorar las consecuencias definitivas que el ictus podría tener para la salud de García Castaño.

Con todo, el instructor concluye que "del informe forense no cabe derivar que el solicitante se encuentre en la meritada situación de inimputabilidad", "por lo que no se puede anudar la consecuencia pretendida, es decir, el archivo provisional de la causa". No obstante, ha querido dejar claro que "no se duda de la dolencia sufrida por el solicitante", al que desea "una pronta recuperación".

De esta forma, el juez se alinea con los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas, que en su informe --que también ha podido ver esta agencia de noticias-- esgrimieron que no procede archivar 'Tándem' para García Castaño porque "el dictamen médico forense, único que consta al respecto, es concluyente" respecto a que ahora mismo no es posible valorar su eventual recuperación.

La defensa solicitó a primeros de junio a García Castellón el sobreseimiento provisional de las piezas de 'Tándem' a las que el ex jefe de la UCAO está unido debido a "causa médica", afirmando que sufre una "incapacidad mental sobrevenida" que le haría inimputable.

García Castaño está imputado en la pieza principal, donde se investiga al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo (CENYT) como organización criminal, delitos de blanqueo de dinero y el proyecto 'King', relativo a unos trabajos en Guinea Ecuatorial, y en la número 9, donde se analizan los presuntos encargos ilegales de BBVA al comisario.

Además, el ex jefe de la UCAO ya ha sido procesado por la pieza 21, sobre el supuesto espionaje encargado por Repsol y Caixabank contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; 'Kitchen', sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas; y 'Marbella', por las indagaciones contra un empresario marbellí.

JUICIO SUSPENDIDO

También estaba siendo juzgado por las piezas 'Iron' y 'Land', referidas respectivamente a supuestos trabajos de espionaje contra un despacho de abogados y contra particulares en el marco de una disputa familiar por la herencia del dueño de la urbanización de lujo La Finca (Madrid).

Sin embargo, el pasado 24 de mayo el tribunal que dirige este primer juicio por 'Tándem' acordó suspenderlo para García Castaño, debido a su estado de salud, después de conocer el informe del médico forense de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción pide que el antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo sea condenado a 87 años de cárcel por 'Iron' y 'Land' por, supuestamente, dar a Villarejo datos de bases policiales para sus investigaciones privadas.

García Castaño es uno de los más de treinta acusados que se sientan en el banquillo en el juicio por 'Tándem', donde se juzgan las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' de la macrocausa sobre los negocios privados de Villarejo, para quien el Ministerio Público pide ahora 83 años de cárcel.