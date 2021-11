El juez rechaza investigar quién pagó la hospitalización de Ghali en Logroño

Asegura que no tiene competencia para investigar los hechos que tuvieron lugar fuera de Zaragoza

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, a cargo de investigar la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, ha rechazado investigar un presunto delito de malversación relativo al pago de los servicios prestados en el Hospital San Pedro de Logroño, donde el político saharaui permaneció ingresado por un cuadro de COVID-19 entre el 18 de abril y el 2 de junio.

En una providencia de 18 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor Rafael Lasala ha desestimado la petición de la acusación ejercida por el letrado Antonio Urdiales de esclarecer quién abonó el monto correspondiente a la hospitalización de Ghali, quien fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

El juez ha explicado que de haberse cometido un presunto delito de malversación este habría tenido lugar en Logroño y no en Zaragoza, por lo que considera que no es competente para llevar a cabo dicha investigación.

Así, el magistrado limitará sus pesquisas a la entrada en España del líder del polisario, toda vez que el político aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado sin pasar por controles de fronteras ni de documentación.

DENIEGA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA AMBULANCIA

El instructor también ha rechazado identificar al conductor y a los trabajadores sanitarios que viajaron en la ambulancia que trasladó a Ghali a Logroño "por no ser dicho personal quien tuviera que identificar a los acompañantes del enfermo".

En el marco de la resolución, sin embargo, el titular del Juzgado ha ordenado a la Policía Nacional que informe quién más viajaba con Ghali, además de su hijo.

Según ha precisado, las pesquisas han determinado que una segunda persona acompañó al político saharaui al hospital "pese a la instrucción en contra que, al parecer, dio el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores", Camilo Villarino, quien figura como investigado en la causa.

EL INGRESO HOSPITALARIO DE GHALI

Aunque el magistrado ha desestimado investigar quién pagó la hospitalización y quiénes fueron a buscar Ghali en la ambulancia, a principios de mes interrogó al jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, y a personal del Hospital San Pedro de Logroño.

Según fuentes consultadas por Europa Press, en aquella declaración, Sastre aseguró que la presidenta de la comunidad, Concepción 'Concha' Andreu, le pidió localizar una cama en el Hospital San Pedro de Logroño dos días antes de que el líder del polisario aterrizara en España. En concreto, dijo que le había pedido que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete de Exteriores para localizar una habitación en dicho centro sanitario.

Las mismas fuentes precisaron que Sastre --quien declaró en calidad de testigo-- indicó que Andreu en su petición no identificó a Ghali. Preguntado sobre si no pidió detalles a la presidenta autonómica, el jefe de gabinete de La Rioja dijo que no.

La madrugada del 2 de junio el político saharaui salió del hospital rumbo a Argelia, después de comparecer vía videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que le apuntaran.