El juez rechaza la petición de Fernández Díaz de reabrir 'Kitchen' y deja en manos de la Sala la decisión definitiva

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desestimado los recursos de reforma presentados por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez y otros acusados en los que le pedían seguir investigando la 'Operación Kitchen', por lo que deja en manos de la Sala de lo Penal la decisión de reabrir o dar por concluida la instrucción sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Así lo acuerda el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en una serie de autos dictados este mismo miércoles donde rechaza las pretensiones de Fernández Díaz, Martínez, Sergio Ríos --el ex chofer de Bárcenas y presunto espía de la 'Kitchen'--, los comisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo y los ex mandos policiales Bonifacio Díez Sevillano y Ángel Fuentes Gago.

García-Castellón ha confirmado de esta forma su auto del pasado 29 de julio, con el que puso fin a la instrucción de 'Kitchen' procesando a un total de once personas por el dispositivo que se habría desplegado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su familia con el presunto objetivo de localizar la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y robársela para que no llegara a manos de la Justicia.

"Cuando el proceso arroja un escenario fáctico que descansa con rotundidad sobre semejante andamiaje indiciario, el margen de actuación del juez de instrucción se estrecha y la adecuada ponderación de los derechos fundamentales en juego obliga a dirigir el procedimiento a su genuina fase, el juicio oral, evitando innecesarias dilaciones con incidencia en las garantías esenciales que rigen el proceso penal", sostiene el magistrado.

Entiende que existen indicios respecto de todos ellos para concretar de forma clara y suficiente los hechos que se les imputan. En concreto, explica que Fernández Díaz ejerció la responsabilidad durante todo el periodo de ejecución del supuesto operativo policial ilícito.

Resalta que habría estado "financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento" y que, "bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, mantuvo con éste comunicaciones directamente relacionadas con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas".

Este último hecho, recalca García-Castellón, "constituye uno de los momentos en que, de modo plenamente acreditado por medio de su parcial recuperación en el curso de la instrucción judicial, el operativo desarrollado logró obtener una parte de la documentación comprometedora que se buscaba".

Al negarse a reabrir la instrucción de 'Kitchen', el magistrado deja en manos de la Sala de lo Penal la decisión de mantener cerradas las pesquisas o de continuar con ellas con su respuesta a los recursos de apelación planteados por diversas partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción.