El juez rechaza la petición de Fernández Díaz de reabrir Kitchen y deja en manos de la Sala la decisión definitiva

Mantiene al ex ministro de Interior en "el círculo de los investigados" por el espionaje parapolicial a Bárcenas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desestimado los recursos de reforma presentados por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez y otros acusados en los que le pedían seguir investigando la 'Operación Kitchen', por lo que deja en manos de la Sala de lo Penal la decisión de reabrir o dar por concluida la instrucción sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Así lo acuerda el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en una serie de autos dictados este mismo miércoles donde rechaza las pretensiones de Fernández Díaz, Martínez, Sergio Ríos --el ex chofer de Bárcenas y presunto espía de la 'Kitchen'--, los comisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo y los ex mandos policiales Bonifacio Díez Sevillano y Ángel Fuentes Gago.

García-Castellón ha confirmado de esta forma su auto del pasado 29 de julio, con el que puso fin a la instrucción de 'Kitchen' procesando a un total de once personas por el dispositivo que se habría desplegado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su familia con el presunto objetivo de localizar la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y robársela para que no llegara a manos de la Justicia.

"Cuando el proceso arroja un escenario fáctico que descansa con rotundidad sobre semejante andamiaje indiciario, el margen de actuación del juez de instrucción se estrecha y la adecuada ponderación de los derechos fundamentales en juego obliga a dirigir el procedimiento a su genuina fase, el juicio oral, evitando innecesarias dilaciones con incidencia en las garantías esenciales que rigen el proceso penal", sostiene el magistrado.

"INDICIOS SUFICIENTES" CONTRA FERNÁNDEZ DÍAZ

El ex responsable de Interior recurrió su procesamiento en 'Kitchen' alegando que se ha producido un "cierre en falso" de la investigación judicial porque el magistrado le señala como el 'cerebro' del espionaje parapolicial a Bárcenas cuando --afirma Fernández Díaz-- "no tenía interés o motivación especial" para espiar y robar a Bárcenas porque su nombre "nunca" se ha relacionado con sus famosos 'papeles'.

En este sentido, Fernández Díaz animó a indagar en la línea marcada por la Fiscalía, que ha instado a la Sala de lo Penal a reabrir la instrucción para volver a imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y seguir investigando su presunto rol en 'Kitchen', así como los teléfonos con los que el comisario José Manuel Villarejo dice que se mensajeaba con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre este operativo ilegal.

García-Castellón responde que el planteamiento de Fernández Díaz "carece de lógica alguna" porque, aunque hubiera decidido proseguir con las pesquisas, eso no habría afectado "en ningún caso" a su decisión de mantenerlo en "el círculo de los investigados". "Tampoco se sostiene que no tuviera interés alguno en los hechos objeto del procedimiento", añade el juez.

A juicio del magistrado, existen "indicios suficientes" de que Fernández Díaz participó en 'Kitchen'. En primer lugar, indica que el soporte documental acredita que el Ministerio de Interior conocía el espionaje a Bárcenas y que él fue su responsable durante todo el tiempo en el que se habría desarrollado el operativo parapolicial.

En segundo lugar, subraya que se habría ejecutado con fondos reservados del Ministerio de Interior y "bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico", Martínez. También apunta que Fernández Díaz mantuvo con su entonces secretario de Estado "comunicaciones directamente relacionadas con el volcado de los teléfonos móviles pertenecientes a Bárcenas".

Este último hecho, recalca García-Castellón, "constituye uno de los momentos en que, de modo plenamente acreditado por medio de su parcial recuperación en el curso de la instrucción judicial, el operativo desarrollado logró obtener una parte de la documentación comprometedora que se buscaba".

DA VALIDEZ A LOS MENSAJES DE FRANCISCO MARTÍNEZ

El juez también funda la imputación de Fernández Díaz en los mensajes que se intercambiaron otros investigados y en sus declaraciones en sede judicial, enfatizando que nada de eso ha quedado desvirtuado por las alegaciones del ex ministro.

En este punto, el magistrado deja claro que da plena credibilidad a los mensajes protocolizados por Martínez ante notario: uno en el que pide a su entonces 'número dos' averiguar si Ríos es un confidente policial y otro en el que dice que "la operación se hizo con éxito", en alusión a dicho volcado.

García-Castellón descarta, en consecuencia, "cualquier otra versión alternativa a la que reflejan los protocolos" aportados por Martínez, apostillando que el informe pericial encargado por Fernández Díaz, en el que se decía que esos mensajes podían estar manipulados, estuvo "muy lejos" de acreditar esa tesis.

Al negarse a reabrir la instrucción de 'Kitchen', el juez deja en manos de la Sala de lo Penal la decisión de mantener cerradas las pesquisas o de continuar con ellas, decisión que se conocerá con su respuesta a los recursos de apelación planteados por diversas partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción.