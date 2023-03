La juez reprochó al general que arriesgara la "seriedad" de la Guardia Civil con las visitas de empresarios a su sede

"A mí me dicen: 'Voy a tomar un café contigo y viene un amigo'; y yo digo: 'Bueno, pues venga'"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La juez que investiga el 'caso Mediador', Ángeles Lorenzo-Cáceres, recriminó al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, uno de los presuntos cabecillas de la trama, que pusiera en peligro "la imagen y la seriedad" de la institución al recibir allí a los empresarios que habrían accedido al pago de sobornos a cambio de favores políticos, uno de los muchos reproches que le dirigió durante la declaración que prestó el pasado 16 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Lorenzo-Cáceres se manifestó así tras empezar a preguntar al ahora general retirado por su relación con uno de los empresarios señalados por la investigación judicial, Alberto Montesdeoca. "Ese es un chico joven, me parece, que tiene una casería", contestó Espinosa.

Ante las aparentes dudas de Espinosa, la juez le recordó que "le visitó en Guzmán 'El Bueno', en la sede de la Guardia Civil". "Si usted no tiene nada que ver con esto, ¿qué finalidad tiene de poner en medio la institución, la imagen y la seriedad que evidentemente proyecta?", cuestionó ella.

"Yo no sabía quién era este señor. A mí me dicen: 'Voy a tomar un café contigo y viene un amigo'; y yo digo: 'Bueno, pues venga'. Y luego me dicen quién es él, que tiene una quesería familiar, que tiene buen queso", relató para añadir que después se fueron a comer juntos. "Pero esto era para meterlo otra vez en la red de Marco Antonio", apostilló en alusión al supuesto 'mediador', el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Ante esta respuesta, la magistrada le insiste: "¿Sabía que el quesero tenía un expediente con la devolución de una subvención de más de 70.000 euros y que la finalidad que pretendía era la solución de sus problemas?". "Ni pude hacer nada ni hice nada, porque hay cosas que las tengo muy claras... Y eso no tengo ninguna competencia ni conocía a nadie ni iba a hacer nada", zanja él.

"PERO LLEGARON A REUNIRSE Y COMER JUNTOS"

En la misma línea, la instructora le afea que niegue conocer tanto al entonces diputados socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo como a su sobrino Taishent Fuentes Gutiérrez, a los que la investigación judicial sitúa en la cúpula de la trama junto al propio general y a Navaro Tacoronte.

"Pero llegaron a reunirse y comer juntos", subrayó ella, en alusión al sobrino de Fuentes Curbelo, ante la reiterada negativa del general Espinosa al ser preguntado sobre si le conocía.

La magistrada también se interesa en un momento del interrogatorio por las tarjetas prepago que, según el sumario --al que ha tenido acceso esta agencia de noticias--, exigía el general Espinosa a cambio de mover sus supuestas influencias.

Él aseguró que ningún empresario le dio nada ni él lo exigió, afirmando que "el único" que le dijo que le daría una tarjeta prepago fue Navarro Tacoronte para que cuando empezaran a trabajar juntos, una vez jubilado el general, la usara para "gastos protocolarios". "Pero nunca me hizo entrega", sostuvo.

Frente a ello, la juez espetó: "¿Y cómo es posible que haya conversaciones suyas solicitando una de esas tarjetitas". "Él me dijo que me iba a dar una tarjeta y yo le dije: 'Cuándo me vas a dar la tarjeta'. Pero nunca me la dio".

Con todo, la juez termina preguntando si no se cuestiona que "es parte del entramado", dada su intervención, con reuniones con empresarios cuya finalidad es "celebrar contratos y operaciones": "¿No se lo plantea?".