El juez de 'Titella' volverá a citar a los imputados que no acudieron a declarar en la última ronda de interrogatorios

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional a cargo del 'caso Titella' que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal investigado, volverá a citar a los imputados que no acudieron a declarar en la última ronda de interrogatorios que celebró en la Audiencia Nacional entre el 22 y el 30 de agosto, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La decisión tiene lugar una vez que el magistrado instructor finalizara este martes con el calendario de declaraciones que tenía previsto para 77 nuevos investigados, todos relacionados supuestamente con la presunta trama de blanqueo de capitales que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

La semana pasada, ante la no comparecencia de varios de los investigados, el juez Ismael Moreno, manifestó su enfado y llegó a decir que acordaría la detención de aquellos que no se presentaron en la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas han precisado que, de momento, no tienen constancia de que se haya efectuado ninguna detención y han indicado que el titular del Juzgado les ha trasladado que tiene previsto llamar a los imputados que no comparecieron. Hasta ahora, no se ha fijado fecha para esta nueva ronda de interrogatorios.

EL INFORME DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

El magistrado imputó y fijó fecha de declaración a los 77 tras recibir un informe de 482 folios de la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional. En el documento, los agentes identificaron a todos los nuevos imputados, a los que dividen en administradores, testaferros y empleados de banca que colaboraron con la organización de forma activa o secundaria.

"Se han obtenido evidencias e indicios que relacionarían a los investigados con los hechos que se tratan de esclarecer, en concreto ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal, que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos", explicaba el documento.

Según indicaron los ivnestigadores, esa estructura "dividida en células operativas y claramente jerarquizadas" tendría como supuestos líderes desde el año 2017 al propio José Luis Moreno, a Antonio Aguilera y a Antonio Salazar, que contaban "con funciones definidas".

TESTAFERROS Y PERSONAL DE BANCOS

Unos 58 de los 77 nuevos imputados aparecen en el informe como presuntos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias.

Del restante de nuevos imputados, el oficio distinguía a los empleados de banca que, por una parte, tenían "conocimiento real de que los investigados como líderes de la organización" eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación "a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados". Aun así, accedían a "facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían", ya fuese por "negligencia o por falta de diligencia en sus funciones".

Por otra parte, la policía judicial apuntaba a otro eslabón: el de los empleados de banco que "participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisiones, coches o estancias en hoteles".

En último lugar, y sin mencionar nombres, el oficio remitido al instructor también distinguía un último peldaño: el de los empleados de bancos que han aparecido durante la instrucción "colaborando con los investigados o referenciados por estos en alguna de las conversaciones monitorizadas".

Las pesquisas en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó en junio de 2021 con la detención del productor televisivo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.