La jueza Pilar de Lara vuelve a concursar para elegir destino tras cumplir la sanción del CGPJ

LUGO, 23 (EUROPA PRESS)

La ex titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo Pilar de Lara, que instruyó macrocausas como la 'Pokémon', ya ha cumplido la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de siete meses y un día, por dilaciones indebidas en los procesos que llevaba, y ahora volverá a concursar y optar a alguna de las más de cien plazas que se habilitan para este concurso.

La propia jueza ha confirmado que el castigo "ya venció el 2 de septiembre, ya se hizo efectivo el reingreso al servicio activo que aprobó la Comisión Permanente (del Consejo General del Poder Judicial) de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo".

Ahora le toca cumplir con la "segunda parte, que es la pérdida de destino en Lugo (tras 12 años)". "Y me obligan a lo que es la pérdida de destino y a concursar a todas las plazas que quedan disponibles", ha señaldo.

Pilar de Lara ha concretado que "ya salió publicado el concurso de magistrados el pasado 8 de septiembre, y ya pedía destino y ahora a ver qué pasa". "Salieron bastantes plazas, no recuerdo pero sobre 104 ó 105 y yo he tenido que pedir todas. Tardé bastante tiempo en cubrir el formulario", ha confesado.

En cuanto a "destinos prioritarios", asume la jueza que es "consciente" que no tiene "ninguna probabilidad" de pedir en Galicia, con "lo cual está todo el abanico abierto". "Dónde más posibilidades tengo de conseguir destino es en aquellas comunidades autónomas que no suelen ser deseadas por los compañeros, es decir; Cataluña, Canarias o algunos juzgados de Madrid. Son ese tipo de plazas que suelen quedar vacantes", ha constatado.

En estos siete meses la jueza, que ha llevado operaciones como la 'Carioca' sobre redes de prostitución, la 'Pokemon' o el 'Garañón' sobre corrupción política, ha reconocido que "los dos primeros meses (de sanción) fueron más duros porque te tienes que hacer a la idea".

"A mi me gusta trabajar y entonces de repente pasas de una actividad bastante extrema y en mi caso los últimos meses de trabajo fueron de un gran esfuerzo y de repente verte parada", ha señalado.

Pilar de Lara ha destacado que todo este tiempo para ella ha sido "bastante productivo, al margen de toda la situación de Covid". "He acabado realizando muchísimos cursos; algunos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, algunos cursos del Consejo de Europa y luego cursos en otros países, todos vía online", ha comentado.

"He tratado de formarme y de aprovechar el tiempo; hacer actividades de hobby como tocar la guitarra, formarme en idiomas, sobre todo francés e inglés que los tenía bastante olvidados. He aprovechado el tiempo todo lo que he podido", ha concluido la jueza que en abril abandonó el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.