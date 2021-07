Juezas y Jueces para la Democracia pide a Lesmes su "dimisión" para forzar la renovación del CGPJ

El magistrado, que habría mostrado su "hartazgo", se abriría a esta posibilidad si se dieran las "coyunturas"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido este miércoles al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, su "dimisión" personal para forzar la renovación del órgano, una solicitud que, según JJpD, el magistrado no habría descartado si concurriesen las circunstancias adecuadas.

En una rueda de prensa, la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, y el viceportavoz, Fernando de la Fuente, han explicado que su percepción tras reunirse con Lesmes es que estaría dispuesto si se dieran "las coyunturas" y si, además, hubiese unidad entre las asociaciones de jueces.

En palabras de De la Fuente, los vocales del CGPJ estarían en la "situación de querer dar el paso" para presentar su dimisión en bloque si se diera "un detonante" como, por ejemplo, un "toque" por parte de la Unión Europea.

En este contexto, JJpD ha señalado que el presidente del CGPJ ha expresado su "hartazgo" y ha compartido su reflexión sobre la "degradación" del órgano, que se encuentra en una situación "insostenible desprovisto" de sus competencias.

En el encuentro que la asociación ha mantenido con Lesmes, el también presidente del TS les habría trasladado que este malestar estará muy presente en el discurso que pronunciará de la apertura del año judicial, el próximo mes de septiembre.

REUNIONES CON TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Además de pedirle a Lesmes que de "un paso adelante", la asociación ha anunciado una "línea de actuación más contundente", centrándose en una serie de iniciativas que pasan, en primer lugar, por reunirse con todos los grupos políticos.

Así, Ascensión Martín ha denunciado la actitud del Partido Popular, la única formación que no habría contestado a la misiva en la que la asociación les instaba a un encuentro. "No podemos pedir ciudadanos que cumplan las leyes y haya un partido que no cumpla la Constitución", ha lamentado.

En este contexto, el viceportavoz de JJpD ha anunciado que volverán a dirigirse al presidente del PP, Pablo Casado, para abordar con el desbloqueo del CGPJ.

REUNIONES CON PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS Y MINISTRA DE JUSTICIA

Adicionalmente a esta nueva ronda de contactos, JJpD ha anunciado que se dirigirán expresamente al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para que active los "mecanismos interiores" de la Unión para exigir a España la renovación inmediata del CGPJ, una "cuestión de credibilidad y dignidad".

Por último, la asociación de magistrados ha explicado que solicitarán sendas reuniones con el presidente del Senado, Ander Gil, y con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Además, este mismo miércoles mantendrán un encuentro con la nueva titular de Justicia, Pilar Llop.

En definitiva, ha explicado Martín, una serie de "medidas de presión para que la ciudadanía conciba" la necesidad de cumplir con la Carta Magna en un "momento dramático" para la Justicia y en que se debe dar "normalidad a todas las instituciones del Estado."