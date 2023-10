El juicio a Arantxa Sánchez Vicario se reanuda el jueves con informes y la última palabra de Santacana

La Fiscalía reclama dos años de cárcel para ella y cuatro para él

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El juicio a la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana se reanudará el jueves con el trámite de informes finales, tras el cual Santacana podrá usar su derecho al último turno de palabra.

Sánchez Vicario ya renunció a usar el último turno de palabra y, como está exenta de acudir a todas las sesiones del juicio, la previsión es que no asista el miércoles, han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las primeras jornadas del juicio en el Juzgado Penal 25 de Barcelona se hicieron entre el 12 y el 15 de septiembre, y ante la confesión de la extenista (un atenuante) la Fiscalía optó por rebajar su petición de condena a dos años de prisión (inicialmente reclamaba cuatro) mientras que mantuvo la petición de cuatro años de cárcel para Santacana.

Los dos están acusados de presunto alzamiento de bienes por ocultar supuestamente patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo, y Sánchez Vicario declaró que quien gestionaba su patrimonio era su exmarido.

La acusación particular que ejerce el Banco de Luxemburgo se posicionó en el mismo sentido que la Fiscalía, y rebajó la multa que reclama para Sánchez Vicario: de ser condenada, deberá pagar 5.400 euros en lugar de los 8.640 que le reclamaban al principio y aún reclaman a Santacana.

Además, los dos se enfrentan a la obligación de pagar conjuntamente 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo en concepto de responsabilidad civil por la deuda todavía no sufragada.

CONFORME CON 2 AÑOS PERO OPTA A LA ABSOLUCIÓN

La defensa de Sánchez Vicario se mostró conforme con la petición de dos años de condena, pero la extenista aún opta a una absolución si la jueza se decanta por la tesis de la defensa de Santacana, que sostiene que no cometieron ningún delito sino que no pagaron la deuda por insolvencia.

En caso de que finalmente sean condenados, tanto la acusación pública como la particular se mostraron favorables a suspender la pena de prisión de Sánchez Vicario, porque no supera los dos años, no tiene antecedentes, ha reconocido los hechos y ha colaborado, una decisión que corresponde a la jueza y que permitiría a la extenista evitar la cárcel aún ante una eventual condena.