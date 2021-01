El juicio por los atentados del 17-A se retoma mañana con las últimas periciales

La borrasca 'Filomena' obligó suspender la reanudación del juicio tras las Navidades

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 retoma mañana el juicio con los informes periciales que quedaron pendientes antes de parar por las fiestas navideñas.

La reanudación del juicio estaba previsto para la semana pasada pero las intensas nevadas que dejó la borrasca 'Filomena' en la Comunidad de Madrid obligó a suspender todas las sesiones fijadas, debido a la dificultad de llegar a las dependencias de la Audiencia Nacional.

Finalmente, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara ha señalado este lunes para continuar escuchando a los peritos. Una vez que concluyan, se practicará la prueba documental, que dará paso a que la Fiscalía, el resto de acusaciones y las defensas anuncien las conclusiones definitivas alcanzadas y expongan sus informes finales.

Así se conocerá si el Ministerio Público mantiene las peticiones de entre ocho y 41 años de cárcel para los tres acusados o si bien modifica las penas que interesa para ellos.

La Fiscalía no incluyó en su escrito de acusación provisional ningún delito de asesinato al entender que los acusados Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza no participaron directamente en los atentados aunque sí considera que pertenecían a la célula yihadista responsable de los mismos. Este criterio discrepa con el de las acusaciones populares que llegan a pedir prisión permanente revisable para los dos primeros.

Ello se debe a que los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

El Ministerio Público afirma en su escrito que los acusados se encontraban en el "entorno" del imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, que falleció un día antes en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona.