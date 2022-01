Juicio al fundador de Vitaldent por falsificación: "Nos dieron una titulación falsa y sin validez"

El exadministrador de la franquicia defiende la validez del título y culpa a IFACE de "incumplir su cometido"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Alumnos del Centro de Estudios Superiores de Vitaldent (CES Vitaldent) han relatado en el juicio que se celebra contra el fundador y exadministrador de la franquicia, Ernesto Colman, por un delito de falsificación de documento que realizaron un máster "caótico" e "improvisado" que costó 20.000 euros por el que les entregaron una doble titulación "falsa", "sin validez" universitaria.

"Todo era improvisación. Nos daba la sensación de que íbamos a trabajar", ha narrado ante el tribunal uno de los perjudicados, quien junto a sus compañeros se percató de las irregularidades del curso de postgrado en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia que realizaron en las propias instalaciones de la franquicia dental, una de las mayores de toda Europa.

Al empresario uruguayo se le imputa la presunta comisión de un delito de falsificación de documento oficial. La fiscal le solicita cuatro años de cárcel al tiempo que le reclama en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 20.000 euros para cada una de las personas perjudicadas.

Colman está inmerso en otra causa que se instruye en la Audiencia Nacional por el denominado 'caso Vitaldent'. El caso se archivó pero a finales de 2021 se reabrió al estimarse un recurso para que se juzgara a los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

En la causa que se juzga este martes, la fiscal acusa a Colman de expedir los títulos "a sabiendas que no era auténticos" con el anagrama de la Universidad de Córdoba, diplomas que no son reconocidos ni por la Universidad de Córdoba ni por la Universidad Politécnica de Cataluña.

En su declaración, el exadministrador de Vitaldent ha negado los hechos que se le imputan y ha culpado al Instituto de Formación, Actividades Complementarias y Eventos SL (IFACE) de "incumplir su cometido" al señalarle como responsable del anagrama que figuraba en uno de los títulos entregados a los alumnos y en concreto el relativo a 60 créditos extra de esta universidad.

Según su relato, se firmó un contrato de préstamo con los graduados para un máster con "la intención de reforzar las médicos que estaban en Vitaldent y captar a nuevos profesionales".

"La finalidad del contrato era que si trabajaban en las clínicas, lo pagaban en dos años sin intereses y si no, lo pagaban a doce meses sin intereses. El título siempre fue valido por la Politécnica de Barcelona. La validez académica y jurídica nunca ha estado entredicho", ha aseverado Colman, en contra de la tesis de la fiscal.

A preguntas sobre por qué los títulos llevaban el anagrama de la Universidad de Córdoba, ha señalado que era IFACE el que tenía la relación con esta universidad y era quién ofreció a los alumnos 60 créditos extra de forma gratuita y voluntaria.

"Nos enviaron todo hecho con el anagrama", ha reseñado el empresario, insistiendo en que le dieron "toda la validez". "Esto no tiene nada que ver con la titulación de la Politécnica de Cataluña. IFACE incumplió su cometido", ha aseverado.

El juicio continuará mañana con más testificales, con los informes finales de las partes y con la última palabra del acusado.

"TODO ERA CAÓTICO"

Ante el tribunal han desfilado tres de los alumnos que cursaron el máster de doble titulación impartido en el centro de formación de Vitaldent.

Según su testimonio, se dieron cuenta que algo pasaba al tener la sensación de que todo era "improvisado y muy caótico". "Nos dijeron que lo iba a acreditar la Universidad de Córdoba y de Cataluña. No tengo constancia de que nadie de estas universidades supervisara el máster, Más que a estudiar, parecía que íbamos a trabajar", ha dicho uno de los perjudicados.

"Era un máster bastante caro para lo que era. Todo era improvisado. No se seguía ningún guión. Los profesores cambiaban a menudo. No era nada riguroso para ser un postgrado de Cirugía", ha comentado.

Otro de los alumnos, cirujano de la franquicia, ha señalado que pagó 20.000 euros por un título doble que no era reconocido por ninguna de las universidades. "El curso no estaba nada organizado y todo era caótico. Nunca lo he usado", ha apuntado otro de los afectado por la supuesta falsificación".

HECHOS JUZGADOS

Según la Fiscalía, la acusación se dirige tanto contra Ernesto Colman como contra las mercantiles Formación Vital SL y Open Dent SL que eran las encargadas de explotar las clínicas que Vitaldent tiene repartidas por España y en las que el acusado figuraba como administrador único.

Así, en su condición de entonces administrador único de Formación Vital SL, conocida con el nombre de CES Vitaldent, el acusado celebró un contrato de formación con Instituto de Formación, Actividades Complementarias y Eventos SL( IFACE) con objeto de organizar un curso de postgrado en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia, el cual sería impartido por Centro de Estudios Superiores Vitaldent(Cesvitaldent).

La Fiscalía señala que a lo largo del año 2013, ocho personas celebraron un contrato de préstamo con Open Dent SL por un importe de 20.000 euros, cada uno, a fin de poder realizar dicho curso de postgrado que era impartido por Formación Vital SL con una duración de dos años, desde 2013 hasta 2015.

En virtud de dicho contrato, el prestatario podría devolver el capital prestado de manera mensual en 12 meses a contar desde el mes siguiente a la finalización del curso o bien optar por prestar sus servicios en alguna de la clínicas pertenecientes al grupo Open Dent.

Finalizado el curso, Cesvitaldent, "a sabiendas que no era auténtico", expidió a nombre de los ocho perjudicados los correspondientes diplomas acreditativos de la superación de dicho curso con el nombre y anagrama de la Universidad de Córdoba, diplomas que no son reconocidos por la Universidad de Córdoba.