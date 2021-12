Julen desvela cómo está su relación con Sandra Pica tras su paso por 'Secret Story'

MADRID, 29 (CHANCE)

Con permiso de Cristina Porta y Luca Onestini, Sandra Pica y Julen de la Guerra se han convertido en la pareja más tierna, auténtica y unida de la primera edición de 'Secret Story'. La ex de Tom Brusse y el ex de Violeta Mangriñán entraron a la casa después de haber protagonizado un affaire sin saber muy bien qué les depararía el destino en esta segunda oportunidad a su historia.

Ahora, tres meses después, ambos parecen tener claros sus sentimientos y, muy enamorados, están dispuestos a apostar por su amor aunque sea a distancia, como confiesa Julen, que ha hecho balance ante nuestros micrófonos de su paso por el reality, del que sin duda lo mejor que se lleva es a Sandra. "Hemos vivido, mis compañeros y yo una experiencia brutal, algo que nos llevamos cada uno de nosotros. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y lo que hemos intentado en todo momento es entretener a la gente, que nos debemos a ellos, y ahora a ser felices", asegura, reconociendo que además de "un montón de amigos y un montón de experiencias" se lleva "una nueva pareja con la que estoy súper a gusto y súper feliz".

"Tengo la seguridad de que vamos a estar mucho tiempo porque, cuando estamos los dos, estamos súper bien. No discutimos, nos gustan las mismas cosas y hemos estado tres meses conviviendo. No hay nada que haga ella que me vaya a extrañar ni nada que haga yo que le vaya a parecer raro", afirma enamoradísimo de Sandra.

Sin embargo, y pese a que pueda resultar raro, Julen apunta que "no vamos a vivir juntos por el momento". "Ella se queda en barcelona, que se ha pillado una casa. y yo ahora me voy a ver pisos aquí en Madrid, así que nada" desvela, sin rastro de preocupación por la distancia porque "cuando yo tenga mi casa y ella la suya pasará unas semanas aquí, luego yo en Barcelona".

A los que no se creían su relación, Julen tiene algo que decirles: "La opinión es libre pero al final lo que vale es lo que sintamos el uno por el otro y estamos muy contentos". "Somos dos chavales normales, de la calle, y mucha gente que se ha sentido identificado con nosotros dos", afirma.

Sin embargo, y pese a que la pareja está viviendo su mejor momento, no pasarán juntos la Nochevieja. ¿Quieres descubrir el por qué? ¡Dale al play y no te pierdas el motivo!