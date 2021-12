Julia Janeiro, primeras palabras sobre el embarazo de María José Campanario

MADRID, 9 (CHANCE)

Todavía seguimos en shock. Cuando ya pensábamos que después del año de locos que hemos vivido en el panorama 'celeb' - la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, el embarazo de gemelos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, la docuserie de Rocío Carrasco, la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno o el terrible fallecimiento de Mila Ximénez - ya pocas cosas nos podían sorprender, llegan Jesulín de Ubrique y María José Campanario y anuncian que van a convertirse en padres de nuevo.

Una gran noticia que ha pillado de sorpresa incluso a los propios protagonistas - que tienen dos hijos en común, Julia, de 18 años, y Jesús Alejandro, de 14 - que "emocionados" y "súper felices" darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia en julio de 2022.

Dejando a un lado su habitual discreción, María José Campanario y Jesulín han hablado con el programa presentado en Telecinco por Sonsoles Ónega, 'Ya son las 8', confesando su felicidad ante este inesperado embarazo que ha llegado cuando ni ellos mismos se lo imaginaban. Radiante, la odontóloga ha contado que se encuentra fenomenal y, a pesar de la fibromialgia que padece y que hace que su gestación sea de riesgo, lo único que ha tenido durante estos tres meses es un cansancio mayor de lo habitual.

Si Belén Esteban ha dado la enhorabuena a la pareja sin aclarar cómo se lo ha tomado su hija Andrea o si se enteró de que tendrá un hermanito por la revista Hola, Beatriz Trapote se ha mostrado emocionadísima por la noticia de este inesperado aumento de la familia, mientras que Víctor Janeiro ha tirado de sentido del humor para echar balones fuera sobre su nuevo sobrin@. Pero... ¿cuál ha sido la reacción de Julia Janeiro al embarazo de su madre?

Tal y como han contado Jesús y María José, su hija mayor está encantada con la noticia de que el próximo verano aumentará la familia y se pegó "una jartá" de llorar cuando sus padres le comunicaron la buena nueva. Sin embargo, cuando le hemos preguntado por el embarazo de su madre, Juls no se muestra tan expresiva e, intentando pasar desapercibida bajo una gorra negra, tan solo asegura que "no voy a decir nada, de verdad. O sea, no voy a decir nada".

Eso sí, si ocultar su emoción por el hecho del próximo nacimiento de su hermanito, Julia agradece nuestras felicitaciones - "muchas gracias" ha comentado con una ligera sonrisa - dejando claro que aunque es una gran noticia y está feliz por ella, "no voy a hablar". Sus primeras palabras sobre el embarazo de su madre, ¡en el siguiente vídeo!