Julia Otero anuncia que padece cáncer

MADRID, 22 (CHANCE)

"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", así ha comunicado Julia Otero que padece cáncer.

La periodista ha anunciado que padece esta enfermedad este mismo lunes en su programa radiofónico 'Julia en la Onda. "Siempre digo que hay que llamar a las cosas por su nombre y me aplico al cuento", ha explicado la presentadora gallega de 61 años en Onda Cero.

Tras hacer pública la dura noticia, Julia ha informado a sus oyentes de que permanecerá alejada de las ondas durante un tiempo para someterse a un tratamiento oncológico aunque no será una retirada definitiva ya que "entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio". Y será su equipo de redactores y colaboradores, con Carmen Juan, al frente quienes continuarán con el programa vespertino en Onda Cero mientras Julia Otero esté alejada de los micrófonos. A pesar de la triste noticia ha encontrado el momento para agradecer "a las chicas y chicos de 'JELO'. Este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente son muy buenos, pero su fuerte es la categoría humana" como también el apoyo recibido por " mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos".

Julia ha querido compartir con todos sus seguidores el difícil momento que le toca vivir y con mucho ánimo y resginación ha asegurado "No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre".

Desde Chance le enviamos mucho ánimo, le deseamos una pronta recuperación y que podamos volver a ecuchar su voz a través de las ondas radiofónicas en el menor tiempo posible.