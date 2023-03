Julián Contreras comunica el fallecimiento de su gato

MADRID, 30 (CHANCE)

"Llega un día que no se parece a ningún otro" comenzaba diciendo Julián Contreras a través de una publicación en su perfil de Instagram y continuaba diciendo que "son esas fechas que se convierten en cicatrices del alma". Hace unos días, el hijo de Carmina Ordóñez pedía ayuda económica a través de un storie tras haber recibido el peor de los diagnósticos para su gato Elliot.

Julián recibió una llamada que le advertía que su gato padecía "un tumor mortal, en su fase más terminal, está consumiendo la vida de mi pequeño" tras entrar en quirófano para someterse a una operación que tenía programada. Hoy, su mascota ha fallecido y le ha dedicado un emotivo texto en su red social.

"Uno de esos días fue la primera vez que te sostuve entre mis brazos. Me miraste con esos ojos infinitos y llenos de curiosidad, dispuestos a descubrir el mundo que te rodeaba. Todos me decían que te cuidase mucho, pero solo porque no sabían que eras tú quien me cuidaba a mí. Quien me enseñaba, me consolaba y guiaba mis pasos" publicaba junto con una fotografía de los primeros días que lo tuvo en sus brazos.

Julián ha asegurado que "no hay una etiqueta, por cariñosa y afectiva que sea, para quien nos da un motivo de vida y nos saca de las tinieblas", pero sí que le ha lanzado un mensaje por todo el cariño recibido durante todo este tiempo: "Espérame, porque algún día estaré a tu lado. Ilumina el cielo para que te encuentre cada noche, porque nunca dejaré de pensar en ti mirando a las estrellas como hacíamos juntos".

"Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí" se despedía el hermano de Cayetano y Francisco Rivera tras sufrir uno de los golpes más duros en su vida. Un momento de lo más delicado que se produce después de que pidiera ayuda económica para que algún experto pudiera encontrar una solución para su gato.