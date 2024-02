Julián Contreras contraataca y acusa a su excasera de difamación: "Es miserable. No se puede consentir"

MADRID, 12 (CHANCE)

En el ojo del huracán tras salir a la luz su supuesto desahucio del piso en el que residía con su padre en Móstoles por un impago de más de 2 años de alquiler -la propietaria de la vivienda asegura que le debe una cantidad superior a los 20.000 euros-, Julián Contreras ha vuelto a sentarse en el plató de '¡De viernes!' para dar su versión de esta nueva y desafortunada polémica.

El hijo de Carmen Ordóñez ha negado en desahucio, asegurando que la deuda que le reclama su excasera no es tal puesto que cumple con los criterios de vulnerabilidad ya que, además de tener graves problemas económicos tras sufrir un ERTE en su trabajo a raíz de la pandemia, tiene a una persona dependiente -Julián Contreras padre, que padece una enfermedad degenerativa- a su cargo.

Algo que la propietaria del piso no ha dudado en debatir interveniniendo en directo en el programa de Telecinco. A pesar del enfado de Julián, que por contrato tiene firmado que no acepta llamadas telefónicas en sus entrevistas, la excasera ha defendido que sí tenía una orden de desahucio -aunque él y su progenitor abandonaron el lugar precipitadamente horas antes de que se le obligase judicialmente a desalojar la vivienda por impago- y ha cuestionado la situación de vulnerabilidad de la que habla el hermano de Francisco Rivera: "Durante este tiempo ha estado vendiendo exclusivas y ganando miles de euros" ha asegurado.

Declaraciones a las que Contreras ha hecho oídos sordos, limitándose a mirar fijamente su móvil y a sentenciar rotundo que él es "como Rocky. Mis batallas las decido en el ring y no en los platós. Confío en la justicia".

Más tranquilo tras dar su versión en '¡De viernes!' Julián ha atendido a Europa Press y ha insistido en que "la situación no es la que se está contando y lo quiero dejar claro". "Estoy padeciendo una difamación que no es justa y que legalmente y judicialmente, que es donde hay que hacer las cosas, estoy abordando la cuestión. Lo que se está haciendo contra mí es injusto, indecente y tendrá sus consecuencias legales" ha advertido a su excasera, cuya actitud ha tachado de "miserable".

"Yo soy un ciudadano como cualquier otro, me limito a los juzgados, lo que no se puede hacer en un plató de televisión buscar lo que no se consigue en los juzgados, es miserable y no se puede consentir, por lo tanto lo siento mucho, nos veremos en los juzgados" ha afirmado rotundo. "Pediré justicia para mí, el que vive difamado soy yo y no he hecho nada de esto. Confío en la justicia" ha añadido.

Y es que como ha revelado, las declas de su excasera acusándolo de no pagar el alquiler durante más de dos años, de deberle una elevada cantidad económica, y de haber dejado el piso en malas condiciones, le ha pasado factura y le está dificultando mucho poder encontrar una nueva vivienda: "Ahora mismo me quiero mudar e imagínate la publicidad que es esto. Menos mal que no todo el mundo se cree esto afortunadamente, pero las que sí se lo creen me piden un año por adelantado. Eso es una barbaridad, eso es injusto, si no es ilegal".

"Hay que entender las vida de las personas, me someto a la justicia y cumplo con mis consecuencias pero cuando las hay. Cuando son infamias, difamaciones, injurias, calumnias, no. Así que ojalá que se solucione pronto" ha zanjado, convencido de que saldrá vencedor de su batalla legal contra su excasera.

Por otra parte, Julián se ha pronunciado sobre la comentadísima publicación de Lucía Rivera en redes sociales mostrando los arañazos que se autoinfringe por el cuerpo por la ansiedad que sufre. Un paso al frente para visibilizas la importancia de la salud mental sobre la que el tío de la modelo reconoce no saber nada. "No he visto la foto y no sé nada de esto, pero le mando todo mi cariño. Y si yo pudiese hacer algo por ella lo haría, te lo asegura" confiesa.