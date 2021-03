Julián Contreras habla del infierno que vivió Carmina Ordóñez con Ernesto Neyra

MADRID, 27 (CHANCE)

Este sábado se sentaba Julián Contreras en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de sus vivencias al lado de su madre y lo cierto es que nos ha sorprendido por igual que el testimonio de Rocío Carrasco. Y es que Carmina Ordóñez fue a la televisión a contar públicamente que había sido víctima de malos tratos, pero por aquellos años había un estereotipo para ser 'mujer maltratada' y la divina parece que no cumplía con esos requisitos...

Su hijo ha asegurado que él: "Presencié una de las agresiones y ha sido uno de los mayores traumas de mi vida. Un juez dictaminó que mi madre no tenía perfil socioeconómico de mujer maltratada... sigo buscando una respuesta una razón lógica de por qué no se nos escuchó a mi madre y a mí, y me rompo la cabeza y pasa el tiempo y no lo entiendo".

Julián Contreras recuerda el día en el que su madre le dijo la decisión del juez y lo cierto es que hemos visto al hijo de Carmina muy afectado: "Recuerdo el día en el que mi madre llegó y se sentó en el suelo, se apoyó en el respaldo y me dijo que me iba a contar una cosa. Me dijo que el juez le había dicho que a ella no la habían podido maltratar por ser ella. Tenía escrito en un papel que no respondía al perfil socioeconómico de una mujer maltratada".

Además, el entrevistado ha confesado que su madre: "no tenía capacidad de reacción, era una mujer maltratada" y también que las fotografías que se tomaron de Carmina cuando tenían la cara amoratada fue porque: "aquel esperpento le golpeó con una plancha".