Julián Contreras habla de la relación laboral con José Luis Moreno

MADRID, 8 (CHANCE)

Julián Contreras ha vuelto a 'Sálvame Diario' esta tarde para hablar de su experiencia con José Luis Moreno ya que este miércoles el programa se quedó sin tiempo al tener a la protagonista indiscutible de este año, Rocío Carrasco, en plató. Sin pelo en la lengua ha hablado alto y claro de cuál fue la relación que tuvo con el productor.

"Él me llamó para hacer una serie de TV. Me quedan cosas por cobrar, más de 7000 euros, y le llamé para solucionarlo. Me dijo que fuera a su casa una tarde. Estuve tres horas hablando con él y le cuento mi delicada situación y las ganas de seguir involucrado en el mundo de la interpretación" empezaba contando el hijo de Carmina Ordóñez.

Y, así como otros testimonios, José Luis Moreno le dejó caer que tenía que hacer para seguir en el mundo de la interpretación: "A él le percibes como un benefactor, es muy inteligente. Él me decía que mejor podía hacer cine, que valía. Y me dijo que le tenía que sorprender. Y ahí yo me rebano los sesos durante meses. No entendía nada, era todo opaco, no había insinuaciones. Le pregunté cómo y me dijo que yo era muy inteligente y capaz y que lo tenía al alcance de mi mano".

Pero lo cierto es que esa relación que tenía con José Luis Moreno, exclusivamente laboral, no llegó a más porque Julián Contreras le contó a su padre la situación y éste le aconsejó que zanjara el vínculo: "En total cené unas cuatro veces con él. Eran cenas desde las 20 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Al contárselo a mi padre me dijo que no pintaba bien y que cortara el tema".

"He presenciado llamadas de personas muy influyentes, porque ponía el manos libres. Una vez habló con Guillermo del Toro y con dos políticos con cargos activos, pero esos nombres no los voy a dar. Él tiene una explotación de minas de diamantes en África" confesaba Julián, algo que muchos rostros conocidos ya han confirmado en los medios de comunicación.

Él discurso de Julián ha acabado confesado que la última vez que supo de él fue hace dos años: "La última vez que hablé con él fue hace dos años. Subí una foto a Instagram afeitándome y me llamó esa noche. Y me dijo que mira la de cosas que me habían pasado por no estar a su lado. Y me dijo que a ver si nos veíamos que tenía una serie y le dije que yo seguía sin saber sorprender a la gente, y hasta ahí".