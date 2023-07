Julián Montiel Peña, supuesto hijo de Manolo Escobar, cuenta su historia

MADRID, 26 (CHANCE)

Julián Montiel Peña aparecía hace una semana en los medios de comunicación para informar de que tiene la sospecha de ser hijo de Manolo Escobar y hacer llamamiento a la familia del artista para que se sometan a las pruebas de paternidad pertinentes y sepa de una vez quién es su padre.

Este miércoles, Julián ha hablado ante nuestras cámaras y nos ha confesado que está "intentando averiguar, investigando porque no he tenido la respuesta que quería por parte de la familia de Manolo Escolar" ya que "mi madre me lo insinuó, no podía decírmelo".

Fue "descubriendo en un diario" cuando Julián vio que "Manolo Escobar vino a Mallorca" y supo que "se conocieron en el camerino y se vieron en un hotel a partir de septiembre del 70 hasta el 72 que fue cuando terminó todo por la enfermedad de mi madre". Ahora, Julián asegura que está "pasándolo muy mal" porque "tengo el derecho de salir de dudas con tantas cosas que tengo"

Él mismo está viviendo un momento similar, ya que "estoy a la espera del resultado de la prueba de paternidad, yo creo que es mía" y ha sido esta situación la que le ha hecho pensar y reflexionar sobre si quiere conocer quién es su padre.

Julián ha asegurado además que "no quiero nada" a cambio y por eso no entiende que Vanesa, hija del artista no quisiera ponerse en contacto con él: "No quiso hablar conmigo, me bloqueó en el grupo de fans de Manolo Escobar, después hablé con ella por Instagram y me bloqueó. Nadie de la familia quiso hablar conmigo".

"El que me dio el apellido me dejó de hablar en cuanto le pregunté qué había pasado" asegura y también desvelaba que "mi madre se sorprendió cuando yo le pregunté si Manolo Escobar era mi padre. En el año 72 el marido de mi madre se enteró de la relación extramatrimonial".

Tan claro tiene su teoría Julián que confirma que "la canción 'me tocó perder' dice 'yo no te pido que me quieras, solo te pido un favor, darle yo los apellidos a este niño de los dos'".

"La mayor herencia, si se demuestra que soy hijo de Manolo Escobar, la sangre y los dones que él me ha dado porque además de cantar se imitar" aclara Julián y no dudaba en mandarle un mensaje a Vanesa: "Que se calme un poco, qué dice de vergüenza ajena, tendría que estar emocionada de que yo pueda ser hijo de Manolo Escobar, sería una bendición... ha tenido que ser así, un milagro de Dios para que yo supiese todo esto".