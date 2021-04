Julián Muñoz reaparece desmejorado tras su último ingreso hospitalario

MADRID, 7 (CHANCE)

Nuevo susto de salud para Julián Muñoz que, como ha publicado 'Esdiario' ha permanecido ingresado en un hospital malagueño ocho días debido a una colecistitis aguda, es decir, una inflamación de la vesícula biliar que le podría obligar a pasar nuevamente por quirófano. El exnovio de Isabel Pantoja ha acudido a una revisión médica y nos ha contado, bastante alicaído, cómo se encuentra en estos complicados momentos.

Visiblemente más delgado, el exalcalde de Marbella confiesa que "estoy regular. Con mi medicación antigua, controlando la tensión, el azúcar y tal... pero de pronto el otro día, me parece que fue el sábado pasado, me dio un dolor abdominal terrible y fui a urgencias y al final he estado una semana ingresado porque tengo mucho barro y muchas piedras en la vesícula, la tengo muy inflamada por eso los dolores tan grandes".

Afortunadamente, y tras una semana en el hospital "en la que me pusieron un tratamiento de antibióticos y antidiarreicos", Julián recibía el alta el sábado, aunque asegura que "sigo con las molestias porque al final creo que estoy condenado a que me la quiten cuando se normalice" y nos cuenta que su nueva visita al hospital se debe a que "como estoy perdiendo la visión del ojo izquierdo que me tapo y veo una mancha negra pues he venido a que me inyecten por segunda vez el medicamento para ver si conseguimos frenarlo. Así que regular, con muchos años".

Muy desanimado, el exmarido de Mayte Zaldivar señala que "no solamente te crea el problema físico si no también el problema mental porque vas viendo que vas desmejorando. Yo salí enfermo, no para morirme como querían algunos, pero evidentemente la edad avanza". "Cuando salí estaba francamente mal. Si lees mi historial clínico estoy lleno de agujeros por todas partes", confiesa afectado.

Acerca de la serie documental que se rumorea que Isabel Pantoja podría hacer sobre su vida - al igual que ha hecho Rocío Carrasco - Julián se muestra tranquilo y, desvelando que "fue una etapa de mi vida pero ahora estoy al margen", asegura que "no tengo miedo a nada. Primero porque en mi vida he hecho lo que he entendido que tenía que hacer, ¿equivocadamente muchas veces? Seguro. ¿Miedo a que diga de mí? Que diga lo que quiera, yo estoy encantado de la vida. Cada uno en esta vida tiene que aguantar su vela. Cada palo que aguante su vela y que cada uno aguante sus consecuencias. ¿Qué ella quiere hacer ese documental? Pues que lo haga. Coño, está en su derecho. Edad tiene".

Julián, que confiesa guardar mucho cariño por Isa Pantoja, confirma que la joven no le ha invitado a su boda con Asraf porque "no vendría a cuento dada la situación. Pero lo que sí que te aseguro es que si me la encuentro la voy a saludar seguro" porque, como señala nostálgico, "era y es una niña encantadora. Pero no vendría al caso".

