Julián Muñoz reaparece con una importante petición tras el éxito de Isabel Pantoja en América

MADRID, 15 (CHANCE)

Alejado del foco mediático desde que protagonizó su propio documental en Mediaset en enero de 2022, 'No es hora de la venganza, es hora de contar la verdad', Julián Muñoz ha reaparecido con una importante petición a los medios de comunicación coincidiendo con el éxito de Isabel Pantoja en su reciente gira de conciertos por Norteamérica.

Y es que como ha confesado ante las cámaras de Europa Press que le han sorprendido haciendo la compra en Málaga como si de un ciudadano más se tratase -y no uno de los alcaldes más polémicos y (tristemente) famosos que ha tenido Marbella- quiere vivir el resto de sus días alejado de la prensa: "No tengo ganas de hablar. Soy una persona muy mayor ya, tengo 76 años ya y aunque me encuentro muy bien a estas alturas de mi vida, poco más tengo que decir". "Yo quiero vivir tranquilo ya y en paz" ha añadido visiblemente cansado.

Volcado en su familia, y especialmente en su hija Elia, que lucha contra un cáncer, Julián ha aprovechado esta breve, inesperada y sorprendente reaparición para revelar que la joven se encuentra "bien". "Mi hija es muy fuerte y está bien gracias a Dios" ha explicado, afirmando que "por supuesto" que está apoyándola en estos duros momentos porque "los hijos son lo primero".

Una frase que irremediablemente ha sonado como un dardo a Isabel Pantoja, que no mantiene ningún tipo de relación con Kiko Rivera, y sobre la que el exalcalde de Marbella no quiere ni oír hablar, ya que su actitud ha cambiado radicalmente en cuanto le hemos preguntado por la tonadillera y el éxito que ha tenido en su gira por Norteamérica: "¿Puedo seguir? A ver si me dejáis un poquito tranquilo que tengo 76 años, no tengo ni 20, ni 40, ni 60. Dejadme un poco, gracias por todo". "Déjame, es que luego decís que pierdo los estribos, pero déjame, hombre. Te lo suplico" ha zanjado molesto, evitando confirmar si le desea lo mejor a la que fue su pareja.