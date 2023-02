Juliette Binoche: "Es muy especial para mí estar en España"

MADRID, 11 (CHANCE)

La actriz francesa Juliette Binoche recibirá el Goya Internacional 2023 este sábado, según ha dado a conocer la Academia de Cine que destaca que se trata de un "referente indiscutible del cine europeo y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas". El pasado viernes, la bailarina francesa ofrecía una rueda de prensa en Sevilla y hablaba de lo feliz que le hace este reconocimiento público.

Juliette recordó cómo fueron las primeras Navidades que vivió en la ciudad: "me encanta Sevilla. Vine aquí hace mucho tiempo en Navidades y vine con un gran amigo mío y no sabíamos dónde ir, no lo preparamos. Ni si quiera hicimos reserva y cuando llegamos no teníamos. Casi celebramos Nochebuena sin cenar en el hotel pero finalmente conseguimos cenar".

Se siente muy agradecida de recibir el reconocimiento por parte de la academia: "volver aquí es un momento muy especial. Quiero decir lo honrada que me siento de estar aquí. Es muy especial estar en España". Juliette desvelaba que, lo que más le gusta de la interpretación "es no ser actriz, irme de mí para llegar a algo que no soy yo pero pasa a través de mí".

Le preguntaron también si tiene planeado dirigir alguna película y nos confesó que "la manera en la que el director escucha o espera a que ocurra, realmente marca la diferencia", advirtiéndonos que "tengo proyectos que siento como propios, que no he dirigido, no he puesto mi palabra pero van a través de mi vida".