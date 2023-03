Julio Ayesa, que presentó a Isabel Preysler y Julio Iglesias, ha visto a la socialité y desvela que está "triste"

MADRID, 7 (CHANCE)

Julio Ayesa es uno de los relaciones públicas más importantes de nuestro país, pero también fue quien presentó a Isabel Preysler y Julio Iglesias en el año 1970 y, como le gusta recordar nostálfico, uno de los 'culpables' de que la 'reina de corazones' y el famoso cantante se casaran y tuvieran tres hijos.

Y, a lo largo de estos más de 50 años ha conservado su amistad con la socialité y, como nos ha contado en su última aparición pública en la capital, ha estado recientemente con ella: "Estuve el otro día con ella y la vi triste" ha revelado.

Sin entrar en detalles -y siempre fiel a su amiga- Julio desmiente que el abatimiento de Isabel tenga que ver con su ruptura con Mario Vargas Llosa: "No creo que importe eso". Pero sí deja entrever que está relacionado con la entrevista póstuma en la que la hija de Miguel Boyer, Laura Boyer, la define como una mujer "interesada", "calculadora", "fría" y "posesiva".

Calificativos que el relaciones públicas asegura que nada tienen de cierto, ya que como nos cuenta, "es buena gente y tiene detalles muy bonitos". "De hecho, cuando se murió su madre, las monjas de la iglesia le hicieron una misa y cuando se enteró, Isabel les mandó una carta de agradecimiento y mil euros por la misa. Y eso no lo hace cualquiera" afirma.

"Yo no conocía a Laura Boyer y no puedo decir lo que no sé, pero Isabel con todos los matrimonios que ha tenido, ninguno habló mal de ella. Ha sido una cosa muy especial" añade, restando importancia al reciente estudio encargado por el diario 'La Razón' que revela el bajón de popularidad que ha experimentado la socialité en los últimos meses, por motivos como su ruptura con Vargas Llosa, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, o las declaraciones de la hija de Miguel Boyer: "En este país se pueden hacer muchas tonterías" sentencia su amigo.

"Isabel, te digo con sinceridad, es muy buena gente. Tiene un detalle muy bonito, que eso es muy importante. El servicio de las casas, que no se van nunca y duran. Ningún criado ha hablado de ella y tienes en la puerta de gente esperando para que hablen cosas de dentro, ninguno" afirma, insistiendo en que la imagen que se ha querido dar de la 'reina de corazones' no corresponde para nada con la realidad.