Julio Benitez cumple años y presume de hermano

MADRID, 13 (CHANCE)

Manuel Díaz, también conocido como 'El Cordobés' es una de las personas más queridas en el mundo del toro por su bondad y empatía con todo aquel que está en su entorno. Son muchas las fotografías que hemos visto con su hija, Alba Díaz, derrochando complicidad y buen rollo y es que nuestro protagonista mantiene una exquisita relación con la madre de su hija, Vicky Martín Berrocal, desde el día en el que decidieron poner fin a su relación.

Y es que, que una relación no prospere no significa que se tenga que poner punto y final a la amistad que puede haber si ambas partes ponen de su parte. Lo mismo le pasa con su hermano Julio, también conocido bajo el mote 'El Cordobés', con quien no ha tenido ninguna diferencia a pesar de no tener relación con su padre.

Hoy, es el cumpleaños de Julio y la verdad es que su hermano no lo ha pasado por alto. Ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram, en la que posan de la mejor manera posible, sacándonos los dientes largos. Los dos hermanos se encuentran en un barco, en alta mar, posando en bañador y con una sonrisa de oreja a oreja que deja entrever la buena relación que hay entre ambos.